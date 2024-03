Publikum rastet aus: Billie Eilish rührt Oscars zu Tränen!

An diese Performance wird sich das Publikum wohl noch lange erinnern! Bei den 96. Oscars wurde es musikalisch: Billie Eilish (22) und ihr Bruder Finneas O'Connell legten mit ihrer Ballade "What Was I Made For?" aus Barbie einen berührenden Auftritt hin, der auch für ein paar Tränchen sorgte. Begleitet von ihrem Bruder am Piano und einem Orchester stimmte die Sängerin den Song an und schloss bei den gefühlvollsten Stellen ihre Augen. Als sie diese wieder öffnete, wurde sie von Standing Ovations begrüßt. Einige Stars des "Barbie"-Casts waren besonders gerührt – unter anderem America Ferrera (39) und Kate McKinnon (40) wischten sich Tränen aus den Augen.

Die Fans sind total geflasht vom Auftritt der Geschwister. "Diese Performance von Billie und Finneas war einfach umwerfend. Würde ein Herz aus Stein brechen" und "Ich werde diesen Song immer lieben. Und die Standing Ovations am Ende? Frauen, die Billie zujubeln und weinen, sind so schön zu sehen – das ist es, was Barbie repräsentiert", lauten nur zwei Kommentare auf X. Viele sind außerdem sicher, dass die beiden mit dem Lied auf jeden Fall den Award für den besten Filmsong gewinnen werden: "Billie Eilish wird auf jeden Fall den Oscar gewinnen. Der Song ist unglaublich."

Neben "What Was I Made For?" könnte sich den begehrten Preis auch ein weiteres "Barbie"-Lied holen: "I'm Just Ken" von Ryan Gosling (43) und Mark Ronson (48) ist ebenfalls nominiert. Aber auch "The Fire Inside" von Diane Warren (67) aus "Flamin’ Hot" sowie "Wahzhazhe (A Song for My People)" von Scott George aus "Killers of the Flower Moon" haben eine Chance. "It Never Went Away" von Jon Batiste (37) und Dan Wilson aus dem Film "American Symphony" könnte sich den Oscar ebenso holen.

