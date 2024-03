"Langweilig": Margot Robbies Oscar-Look enttäuscht die Fans

Mit ihrer Rolle als Barbie verzauberte Margot Robbie (33) im vergangenen Jahr die Fans weltweit. Passend dazu präsentierte sich die Schauspielerin auf zahlreichen roten Teppichen stets in auffälligen, pinken Looks. Die "Barbie"-Ära scheint Margot nun jedoch hinter sich gelassen zu haben. Zur diesjährigen Oscarverleihung trägt die Darstellerin ein schimmerndes schwarzes Versace-Kleid mit ungewöhnlichen Drapierungen rund um die Hüfte. In den sozialen Medien erntet die Schauspielerin für ihren Oscar-Look ordentlich Kritik. "Ich habe ein 'Barbie'-Outfit erwartet und so was bekommen...", beschwert sich ein Nutzer auf X. "So langweilig!", kritisiert ein weiterer User ihren Look.

Einige Fans finden jedoch auch Gefallen an dem Outfit der Schauspielerin. "Margot sieht wie immer wunderschön aus", schwärmt ein User auf X. Auch über die Abwechslung freuen sich zahlreiche Zuschauer. "Ich bin froh, dass die pinke Saison endlich vorbei zu sein scheint", lautet ein weiterer Kommentar. "Ich kann gut verstehen, dass Margot keine Lust mehr auf die ständigen 'Barbie'-Looks hat. Jetzt kann sie ihre Rolle vielleicht endlich hinter sich lassen", schreibt ein Nutzer verständnisvoll.

Könnte Margots Outfitwahl ein versteckter Protest sein? Der Kinohit "Barbie" thematisiert unter anderem die unfairen Machtstrukturen zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft. Trotz dieser Botschaft wird ausgerechnet Margots männlicher Schauspielkollege Ryan Gosling (43) für einen Oscar nominiert. Die Fans kritisieren, dass weder Greta Gerwig (40) als "Beste Regisseurin" noch Margot Robbie als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert wurden. "Das Patriarchat gewinnt wieder", beschwerte sich ein Nutzer im Vorfeld auf X.

Margot Robbie, Schauspielerin

Ryan Gosling bei den Oscars 2024

