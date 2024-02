Selten: Emma Stone und Dave McCary haben süßen Paarauftritt

Emma Stone (35) hält ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus! Insbesondere, wenn es um ihre Beziehung zu dem Comedian Dave McCary (38) geht. Im Jahr 2020 sollen sich die Schauspielerin und der Autor sogar heimlich das Jawort gegeben haben. Seither leben sie ihre Ehe weitestgehend jenseits des Rampenlichts. Obwohl sie als Filmproduzenten zusammen arbeiten, sieht man sie nur selten gemeinsam auf dem roten Teppich. Für die Premiere ihres neuen Films machen Emma und Dave nun eine Ausnahme!

Zusammen mit Ali Herting produzierte das Ehepaar im letzten Jahr die Komödie "Problemista". Bei der Filmvorführung in New York posieren die Oscar-Preisträgerin und ihr Partner nun zusammen auf dem roten Teppich. Arm in Arm lächeln sie in die Kamera. Beide tragen klassische Outfits in Schwarz-Weiß und wirken wie ein eingeschworenes Team. Auf Instagram zeigen sich die Fans von dem Paarauftritt begeistert: "Sie sind so süß zusammen, ein richtiges Power-Couple".

Das Paar verbringt seine Zeit jedoch nicht nur in Zweisamkeit. Im März 2021 konnten sie sich mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Louise Jean McCary über süßen Familienzuwachs freuen. Für Emma scheint damit ein Traum in Erfüllung gegangen zu sein. "Sie wollte schon immer eine Familie gründen und Mutter sein", hatte ein Insider damals im Interview mit E! News verraten.

Getty Images Dave McCary, Emma Stone und Ali Herting im Februar 2024

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone, 2019

MEGA Emma Stone, Dave McCary und ihre Tochter Louise Jean, 2022

