War Vanessa Hudgens schon bei ihrer Hochzeit schwanger?

Gerade erst machte Vanessa Hudgens (35) zuckersüße Neuigkeiten publik: Die Sängerin wird erstmals Mama! Zu den diesjährigen Oscars erschien sie in einem hautengen schwarzen Kleid und setzte ihren großen Babybauch damit gekonnt in Szene. Die offizielle Bekanntgabe der Schwangerschaft kommt rund drei Monate nach ihrer Hochzeit mit Cole Tucker (27) – ihre Körpermitte ist schon sichtlich gewachsen. Könnte Vanessa also bei der Eheschließung bereits in anderen Umständen gewesen sein? Zumindest ihre Fans scheinen davon überzeugt zu sein. Unter ihr Hochzeitsfoto schrieb beispielsweise ein User damals auf Instagram: "Sie ist sowas von schwanger!"

Und auch unter Schnappschüssen, die kurz nach ihrer Hochzeit veröffentlicht wurden, wurde diese Vermutung öfter geäußert: "Baby an Bord", "Sehe ich da einen Babybauch?" und "Bist du schwanger?", lauten nur einige der zahlreichen Kommentare unter einem weiteren Foto, auf dem Vanessa in einem bauchfreien weißen Kleid posiert. Die Schauspielerin dementierte jedoch lange Zeit, schwanger zu sein. Erst vor wenigen Tagen bezog sie in ihrem Podcast "She Pivots" Stellung zu den zahlreichen Schwangerschaftskommentaren unter ihren Fotos. "Es tut mir leid, ich trage nicht jeden Tag Bauchweghosen, ich bin eine echte Frau mit einem echten Körper. An einem der schönsten Tage meines Lebens bekomme ich zu hören, dass ich fett aussehe. Danke dafür."

Doch trotz der vielen Fragen konnte der High School Musical-Star seine Hochzeit offenbar in vollen Zügen genießen: "Es war wirklich das magischste Wochenende meines Lebens. Ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Ich wusste, dass es magisch werden würde, aber es hat meine Erwartungen noch übertroffen", schwärmte sie kurz nach der Hochzeit im Interview mit Vogue. Vanessa und Cole hatten sich nach drei gemeinsamen Jahren im Dezember bei einer Traumhochzeit in Mexiko das Jawort gegeben.

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Sängerin

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, Sängerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de