Al Pacino gibt Oscar-Produzenten die Schuld für seine Panne

Bei der Oscar-Verleihung am Sonntag sorgte Al Pacino (83) für gehörige Verwirrung. Der legendäre Schauspieler sollte den Preis in der Kategorie "Bester Film" präsentieren. Dabei werden normalerweise alle Nominierten vorgelesen und danach der Gewinner verkündet. Der "Scarface"-Darsteller entschied sich aber dafür, direkt zur Sache zu kommen. "Hier ist der Umschlag. Und meine Augen sehen 'Oppenheimer'!", verkündete er ziemlich schnell. Nun erklärt der Filmstar sein Verhalten gegenüber TMZ: "Ich möchte nur klarstellen, dass es nicht meine Absicht war, [die nominierten Filme] zu übergehen. Die Produzenten hatten entschieden, sie nicht noch einmal zu erwähnen, da sie während der Zeremonie einzeln hervorgehoben wurden."

Al betont, dass er sich nur an die Wünsche der Organisatoren gehalten habe. Gerade er verstehe die Kritik an seiner Ansage: "Mir ist klar, dass eine Nominierung ein großer Meilenstein im Leben eines Menschen ist und dass es beleidigend und verletzend ist, nicht vollständig anerkannt zu werden. Ich sage das als jemand, der eine enge Verbundenheit mit Filmemachern, Schauspielern und Produzenten teilt. Deshalb fühle ich mit denjenigen, die durch dieses Versäumnis übergangen wurden." Der 83-Jährige war selbst schon achtmal für den Oscar nominiert und gewann den Preis als "Bester Hauptdarsteller" im Jahr 1993 für "Der Duft der Frauen".

Selbst Als ungewöhnliche Anmoderation konnte dem Oscar-Abend der Macher von "Oppenheimer" keinen Dämpfer verpassen. Der historische Thriller um den Entwickler der Atombombe sammelte insgesamt 13 Goldjungen ein. Zusätzlich zum Award als "Bester Film" gewannen Cillian Murphy (47) als "Bester Hauptdarsteller", Robert Downey Junior (58) als "Bester Nebendarsteller" und Christopher Nolan (53) für die "Beste Regie" die begehrtesten Kategorien. Doch auch "Bester Schnitt", "Beste Kamera" und "Beste Filmmusik" gingen an das dreistündige Werk. Barbie, der vermeintliche Rivale von "Oppenheimer", gewann mit "What Was I Made For?" hingegen nur den Preis als "Bester Song".

Getty Images Al Pacino, Christopher Nolan und "Oppenheimer"-Produzenten bei den Oscars 2024

Getty Images Der "Oppenheimer"-Cast bei den Oscars 2024

