Einfach vergessen? Al Pacino missachtet das Oscar-Protokoll

Bei der diesjährigen Oscarverleihung sorgte Al Pacino (83) für einen seltsamen und dennoch amüsanten Moment! Der Schauspieler sollte bei dem berühmten Event ganz am Ende den Sieger in der Kategorie "Bester Film" verkünden. Normalerweise werden zuvor alle Nominierten aufgezählt und mit Applaus überschüttet – doch der US-Star kam sofort zur Sache und platze gleich mit dem Sieger heraus: "Es sind zehn Filme nominiert, doch nur einer kann gewinnen. Hier ist der Umschlag. Und meine Augen sehen 'Oppenheimer'!" Das Publikum konnte diese Überraschung zunächst kaum fassen, brach dann aber in Beifall aus.

Die Zuschauer vor den Bildschirmen waren von Als kurzer Ansprache und dem Überspringen aller anderen Nominierten ziemlich baff. Auf X amüsieren sich viele über das Malheur, das so sicherlich nicht geplant war. "Ich bin besessen von der Art und Weise, wie Al Pacino 'Oppenheimer' als besten Film ankündigte. Es hätte nicht chaotischer oder verwirrender sein können!", schreibt ein User – andere sind hingegen nicht ganz so begeistert von dem Auftritt: "Er hat einen beschissenen Job gemacht!" Ebenfalls für den Academy Award nominiert waren die Streifen "The Holdovers", "American Fiction", "The Zone of Interest", Barbie, "Poor Things", "Past Lives", "Anatomy of a Fall", "Maestro" und "Killers of the Flower Moon".

Al Pacino passierte auf der Bühne ein Missgeschick – eigentlich sollte der Hollywoodstar den Ablauf der Verleihung bestens kennen. Immerhin war der "Der Pate"-Darsteller selbst schon achtmal für einen Goldjungen nominiert. Für seinen Auftritt in "Der Duft der Frauen" hatte er 1993 dann den Preis als "Bester Hauptdarsteller" mit nach Hause nehmen dürfen. Damals war außer ihm ebenfalls Robert Downey Junior (58) nominiert – der Star aus "Iron Man" bekam am vergangenen Sonntagabend schließlich seinen ersten Oscar als "Bester Nebendarsteller" in "Oppenheimer".

Getty Images Der "Oppenheimer"-Cast bei den Oscars 2024

Getty Images Al Pacino bei der Oscarverleihung 2024 in Los Angeles

