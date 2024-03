All in: Schleimt sich "Make Love, Fake Love"-Nico nur ein?

Meint Nico es wirklich ernst mit Antonia Hemmer (23) oder zieht er nur eine Masche ab? In der vierten Folge von Make Love, Fake Love stellt sich die Influencerin immer wieder genau diese Frage. Der Hamburger verwöhnt sie nämlich ordentlich. So macht er ihr morgens leckere Pancakes und mixt ihr sogar ihr Lieblingsgetränk, eine große Spezi. Allesamt sehr süße Gesten des 27-Jährigen – doch Antonia zweifelt ihn dennoch immer wieder an. "Seine Freundin hat ihn vorher bestimmt extrem gut gebrieft. Sie hat ihm gesagt: 'Du, sei immer schön aufmerksam, merke dir solche Dinge [...] erfülle ihr solche Dinge, küss sie meinetwegen auch mal", zählt sie im Einzelinterview überzeugt auf. Doch Nico bleibt dabei: Er hat keine Freundin.

Obwohl Antonia dem Kuppelshow-Teilnehmer noch nicht über den Weg traut, lässt sie sich immer öfter auf ihn ein – so auch bei einer privaten Kuscheleinheit in ihrer Suite. Dabei bleibt es nicht: Die Blondine setzt sich kurzerhand auf Nico und küsst ihn leidenschaftlich. "Ich muss sagen, Nico kann unglaublich gut küssen. Das fühlt sich einfach direkt vertraut an", stellt die 23-Jährige abermals fest. Ob die beiden den Spaß schon bald unter die Bettdecke verlegen, wird sich noch zeigen.

Nicos Konkurrenz schläft nicht. Allen voran erobert Xander immer mehr Antonias Herz und entpuppt sich so langsam aber sicher als ihr Favorit. Der Münchner bekam von der Beauty sogar als Erster den Schlüssel zu ihrem Zimmer. Geht es da möglicherweise bald heiß her?

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Antonia und Nico bei "Make Love, Fake Love"

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Xander

