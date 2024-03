Deshalb zeigt Riccardo Simonetti seinen Partner Steven nicht

Riccardo Simonetti (31) spricht Klartext! Der TV-Star überraschte seine Fans im November mit zuckersüßen Neuigkeiten: Er und sein Partner Steven haben sich verlobt. Doch obwohl der Influencer seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Privatleben gewährt, konnten seine Follower bisher noch keinen Blick auf seinen Liebsten erhaschen. In einem emotionalen Statement auf Instagram erklärt er nun die Gründe für diese Entscheidung. Zu einem Foto, das ihn und seinen Partner beim Turteln zeigt, blendet er einen Kommentar ein. Darin steht: "Ich hoffe, ihr werdet richtig oft angefeindet." Dazu erklärt Riccardo, dass er seinen Partner vor solch fiesen Kommentaren schützen möchte: "Vor allem seinen Seelenfrieden. Kommentare wie dieser hier tun mir ja schon weh, der so etwas jeden Tag liest. Wie fühlt sich das für eine Person an, die es nicht gewohnt ist, be- und verurteilt zu werden?"

Er betont, dass er kein Vertrauen darin habe, dass sich die Menschen, die seine Seite besuchen, korrekt verhalten. Zudem macht er klar: "Social Media hat schon lange nichts mehr mit Sozialsein zu tun und während ich mir ein Leben in der Öffentlichkeit ausgesucht habe und sowohl mit den schönen als auch mit den schwierigen Seiten klarkommen muss, hat er das nicht." Dennoch werde sicher der Tag kommen, an dem sich die Turteltauben dazu entschließen, Stevens Gesicht zu zeigen. "Bis es so weit ist, beruhigt es mich sehr zu wissen, dass er so etwas Scheußliches nicht lesen muss", schließt er seinen Post.

Seine Liebe zueinander lässt sich das Paar durch die fiesen Kommentare aber nicht vermiesen: Seit der Verlobung kommt Riccardo aus dem Schwärmen über seinen Schatz gar nicht mehr heraus. Zu seinem Ehrentag machte der Entertainer ihm auf Instagram eine süße Liebeserklärung: "Alles Gute zum Geburtstag für die Liebe meines Lebens. [...] Ich bin so dankbar für all die Liebe und Freude, die du mir jeden Tag gibst. Ich kann es kaum erwarten, dich meinen Ehemann zu nennen."

Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Verlobten, November 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de