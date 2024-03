Hommage an seine Hannelore: Heino nimmt ein Liebeslied auf

Heino (85) gedenkt an die Liebe seines Lebens. Im November 2023 war die Frau des Schlagersängers verstorben. Für den "Schwarz Blüht Der Enzian"-Interpreten ist der Tod seiner Hannelore (✝81) ein schmerzhafter Verlust, mit dem er immer noch zu kämpfen hat. Seinen Schmerz und seine Gefühle packt der Witwer jetzt in einen Song: Zusammen mit Kollege Peter Orloff (80) nahm Heino das Lied "Du" neu auf, das eine Hommage an seine Frau ist. Wie Bild berichtet, lautet Heinos rührende Zeile: "Ich liebe dich und ich werde dich immer lieben, wie am ersten Tag, für immer."

Das Ganze sei für den 85-Jährigen ein sehr emotionaler Prozess gewesen. Auf die Frage, wie es für Heino war, die Zeilen im Studio zu singen, antwortete er: "Sehr schwer, weil mich in Verbindung mit der Musik die Erinnerung an Hannelore übermannt hat. Mir sind beim Sprechen die Tränen gekommen, so ergriffen war ich." Am 12. März soll das Video dazu erscheinen, in dem es zu einem Überraschungsauftritt kommt! Sandy Meyer-Wölden (40) ist in dem Clip zu sehen. "Wir haben einen ganzen Tag gedreht. Man hat Heino und Peter in keinem Moment eine Anstrengung angemerkt. Sie sind eben echte Profis alter Schule", schilderte sie die Zusammenarbeit mit Heino und Peter.

Heino und Hannelore waren 44 Jahre lang verheiratet gewesen. Ihre letzte Ruhe fand sie auf einem Friedhof in Kitzbühel, den Heino regelmäßig besucht. "Es ist mir ein Bedürfnis, an Hannelores Grab zu gehen. Ich fühle unsere Liebe und Verbundenheit hier besonders tief, die über den Tod hinausgeht", erklärte er gegenüber Bild. Heino werde sie niemals vergessen.

Getty Images Heino, Sänger

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore Kramm im April 2019

