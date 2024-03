Korrektur nötig: Laura Mania bereut ihre Po-Vergrößerung!

Laura Mania ließ sich 2021 den Po vergrößern. Im Zuge eines Brazilian Butt Lifts wurde ihr Eigenfett in die Kehrseite injiziert. Für das einstige Love Island-Girl sind solche Eingriffe kein Tabuthema. Daher hat sie auch kein Problem zuzugeben: Zufrieden ist sie mit ihrer damaligen Entscheidung absolut nicht! In ihrer Instagram-Story spricht sie nun Klartext. "Ich bereue es, das getan zu haben und bin froh um alles, was rückgängig gemacht werden kann", gesteht Laura.

Jeder Eingriff bringe eben Gefahren mit sich – besonders ein BBL! Dies solle man nicht auf die leichte Schulter nehmen, mahnt Laura. Neben gesundheitlichen Schäden und Risiken kann auch das Ergebnis nicht wie gewünscht ausfallen. Für sie steht nun eine Korrektur an. "Leider wurde das Fett viel zu hoch aufgefüllt und sieht unverhältnismäßig und unschön aus", erklärt die Beauty. In einer Kombi-OP möchte sie zunächst ihren vorherigen Eingriff rückgängig machen. Im Anschluss werden ihre Brüste dann noch von den Ärzten verkleinert und gestrafft.

Doch die Veränderungen an ihrem Körper sind nicht die einzigen Neuerungen in ihrem Leben – Laura ist frisch verliebt. Erst kürzlich zeigte sie sich im Netz erstmals mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Dass dieser bei ihren Fans nicht besonders gut ankam, ließ die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin nicht auf sich sitzen und konterte direkt.

Laura Mania, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Laura Mania mit ihrem neuen Freund

