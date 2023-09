Laura Mania kontert massive Kritik an ihrem neuen Freund

Diese Kommentare lässt sie nicht auf sich sitzen. Obwohl Laura Mania bei Ex on the Beach und Love Island zwar nicht die große Liebe gefunden hat, schwelgt die Beauty heute im Liebesglück. Und eben dieses teilte sie auch erst kürzlich freudig in den sozialen Medien. Der neue Mann an ihrer Seite sorgte dabei nun für ordentlich Gesprächsstoff im Netz. Doch findet der Realitystar dafür jetzt deutliche Worte: Laura weist ihre Hater in die Schranken!

"Auch wenn ihr findet, dass wir optisch nicht zusammen passen. Für uns ist das sowieso irrelevant", teilt die Brünette ihren Followern zunächst in ihrer Instagram-Story mit. Nur kurz darauf stellt sie klar: "Der einzige Mann, der mich jemals so gut behandelt hat, wie er das tut, ist mein Vater. Und selbst wenn dieser Mann aussehen würde wie Quasimodo, wäre ich mit ihm zusammen gekommen." Scheint, als würde für die TV-Bekanntheit vor allem der Charakter eines Menschen einen großen Stellenwert bekommen. Und auch für die Leute, die ihre neue Beziehung als Publicity-Stunt bezeichnen, findet Laura deutliche Worte: "Das ist doch geisteskrank."

Im weiteren Verlauf ihrer Story erklärt das Reality-Sternchen dann noch, ihren Neuen bereits "seit sieben Jahren" zu kennen. Dennoch stellt sie daraufhin auch direkt klar: "Ich habe keinen meiner Ex-Freunde mit ihm betrogen. Oder hatte in der Zeit [...] irgendeinen Kontakt zu diesem Mann."

Instagram / lauralmania Laura Mania, TV-Star

RTL Laura Mania, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / lauralmania Laura Mania, Realitystar

