Prinzessin Kate soll nichts mit Harry zu tun haben wollen!

Seit Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) 2020 dem britischen Königshaus den Rücken zugewandt hatten, schossen sie unzählige Male gegen die royale Verwandtschaft des Rotschopfs – dieses Verhalten beschädigte Harrys Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William und seiner Schwägerin Prinzessin Kate (42) nachhaltig. In den letzten Wochen sorgte Kates gesundheitlicher Zustand nach einer Operation am Bauch dann für Sorgen – auch Harry soll das nicht kaltgelassen haben. Dennoch ist sich Royal-Experte Christopher Andersen sicher, dass das nicht zu einer Annäherung führen wird. "Ich glaube, es gab einmal eine Beziehung, eine Freundschaft, eine sehr enge zwischen Harry und Kate. Ich bin mir sicher, dass er sich auch Sorgen um sie macht, aber ich weiß, dass sie nichts mit ihm zu tun haben möchte", äußert sich der Journalist im Gespräch mit Us Weekly.

Laut Christopher befinden sich die beiden Paare in einer "Pattsituation", da keiner bereit sei, den ersten Schritt zu machen. "Jedes Mal, wenn er dort war, wurde ihm die kalte Schulter gezeigt und er ist sich dessen bewusst", ordnet der Experte die Situation weiter ein und ergänzt: "Ich glaube, er befürchtet, dass es immer wieder die gleiche Situation sein wird."

Zumindest das Verhältnis zu seinem Vater König Charles III. (75) scheint sich wieder zu bessern: Kurz nach Bekanntgabe der Krebsdiagnose des Monarchen machte sich sein jüngster Sohn auf den Weg von Amerika nach Großbritannien. "Ich bin sicher, dass es für beide emotional anstrengend war, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Es war ein positiver Schritt", bewertet ein Insider im Gespräch mit People den kurzfristigen Besuch des Prinzen und dessen Auswirkungen.

