Taylor Swift sorgt mit ihrem neuen Filmprojekt für Ärger!

Mit ihrem neuen Projekt hat Taylor Swift (34) mächtig Ärger am Hals! Die Sängerin unterzeichnete vor wenigen Monaten einen Deal mit dem Streaming-Anbieter Disney+. Gemeinsam mit der Plattform wird die "Love Story"-Interpretin ein geheimes Projekt aufnehmen. Genaue Details bezüglich des Inhaltes sind noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen jedoch schon im vollen Gange sein. Wie TMZ nun berichtet, sollen einige Szenen mit Taylor auch beim berühmten Hollywood Sign in Los Angeles gedreht werden. Das kommt bei vielen Anwohnern jedoch gar nicht gut an!

Die Nachbarschaft soll die über zwei Tage andauernden Dreharbeiten als "großen Schandfleck" bezeichnen. Vor allem der dadurch verursachte Fußgängerverkehr und die damit einhergehende Unruhe sollen den meisten Anwohnern ein Dorn im Auge sein. Hinzu kommt, dass einige Nachbarn befürchten, dass das große Equipment der Crew ihnen den Weg und die Sicht versperren wird. Unter anderem sollen große Kamerakräne sowie einige Wohnwagen auf dem Gelände aufgebaut werden. Angeblich haben sich einige Anwohner bereits zusammengeschlossen, um gegen die Dreharbeiten vorzugehen. Eine offizielle Beschwerde liegt derzeit jedoch noch nicht vor.

Neben ihrem geheimen Projekt macht Taylor noch in anderen Dingen gemeinsame Sache mit Disney+. Bereits am kommenden Freitag wird ihr Konzertfilm "Eras" auf der Streaming-Plattform abrufbar sein. "Erlebt den exklusiven '(Taylor's Version) Cut' des Rekorde brechenden Konzertfilms 'Taylor Swift: The Eras Tour' mit vier zusätzlichen, nicht in Kinos gezeigten Songs, sowie einer Akustik-Sammlung nach dem Abspann mit vier bislang ungesehenen Performances", heißt es auf der Webseite vom Anbieter.

