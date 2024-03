Taylor Swifts Konzertfilm bald auf Streamingportal abrufbar!

Das wird den Swifties sicherlich gefallen! Taylor Swift (34) lebt derzeit auf der Überholspur: Mit ihrer aktuellen "The Eras"-Tour lief auch der dazugehörige Film "Taylor Swift: The Eras Tour" in den Kinos an. Nun können die Fans ihren Superstar auch in den Wohnzimmern erleben: Wie dem Streamingportal Disney+ zu entnehmen ist, ist Taylors Konzertfilm ab dem 15. März abrufbar. "Erlebt den exklusiven '(Taylor's Version)' Cut des Rekorde brechenden Konzertfilms 'Taylor Swift: The Eras Tour' mit vier zusätzlichen, nicht in Kinos gezeigten Songs, sowie einer Akustik-Sammlung nach dem Abspann mit vier bislang ungesehenen Performances", heißt es zudem auf der Webseite.

Nicht nur TayTays Tour, sondern auch der Kinofilm zu dem musikalischen Spektakel erweist sich als voller Erfolg: Laut einem Bericht von Deadline habe die Songwriterin allein mit dem Vorverkauf der Kinotickets im vergangenen Jahr weltweit umgerechnet über 140 Millionen Euro Umsatz gemacht und überholte damit im Vorverkauf sogar den Kassenschlager Barbie. Wegen des hohen Ansturms landete der Streifen sogar ein Tag früher in den Kinos – denn eigentlich galt der 13. Oktober als Starttermin. "Wegen einer noch nie dagewesenen Nachfrage werden wir in den USA und Kanada schon am Donnerstag die ersten Vorführungen vom Eras-Tour-Konzertfilm starten!", erklärte die "Getaway Car"-Interpretin damals auf X.

Doch nicht nur beruflich läuft es für die 34-Jährige aktuell optimal – auch privat scheint sie mit dem NFL-Star Travis Kelce (34) ihr großes Glück gefunden zu haben. Wie glücklich der Footballer mit seiner Liebsten ist, machte er unter anderem in der "The Pat McAfee Show" deutlich. "Das ist doch eine schöne Sache, oder? Ich hoffe, die Leute erkennen, dass wir nur zwei Menschen in einer Beziehung sind, die sich gegenseitig unterstützen und Spaß dabei haben. Es ist nichts weiter als das", schwärmte Travis.

Taylor Swift bei der Premiere ihres Konzertfilms "Taylor Swift: The Eras Tour" im Oktober 2023

Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

