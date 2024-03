Hatten Bachelor Dennis und Katja bei ihrem Dreamdate Sex?

Sind sich Dennis Gries und Katja etwa noch näher gekommen? Am Mittwochabend durfte der Allgäuer bei Die Bachelors seine Dreamdates genießen. Eines davon verbrachte er mit Katja – und offenbar ging es dabei zur Sache! Denn nach der gemeinsamen Übernachtung erklärt der Fitnessfan in der neunten RTL-Folge: "Die Nachbarn haben schon Beschwerde eingereicht. Und das lag nicht am Schnarchen!" Hatten die zwei Sex?

Auch Katjas Strahlen am Morgen danach deutet darauf hin. Die Düsseldorferin schwärmt: "Wir haben die ganze Nacht viel geredet. Kannst dir deinen Teil ja denken!" Es scheint ganz so, als wäre es zu mehr als nur Küssen gekommen. Und der Bachelor wirkt nach dem romantischen Date richtig verknallt in die Beauty: "Man hat irgendwie das Gefühl, als würde man sich schon ewig kennen!" Zudem kann Dennis die Rheinländerin kaum gehen lassen.

Aber nicht nur Katja bekommt beim Dreamdate ihre erste heiße Nacht mit Dennis. Denn auch Rebecca und Lissy sind noch im Rennen – und dürfen den Rosenkavalier auf Mauritius näher kennenlernen. Die Fans haben schon jetzt eine Favoritin auf die finale Rose des Muckimanns: "Wenn Dennis am Ende nicht Katja nimmt, dann fresse ich einen Besen. Der ist doch seit Tag eins in sie vernarrt", mutmaßt ein User auf der Plattform X.

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries, einer der beiden Bachelors 2024

RTL Dennis Gries und Katja bei "Die Bachelors"

