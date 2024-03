Missbrauchsvorwürfe: Leah McSweeney veröffentlicht Statement

Leah McSweeney (41) reichte eine Klage gegen Andy Cohen (55) und den Fernsehsender Bravo ein. Laut der ehemaligen The Real Housewives of New York City-Darstellerin sei am Arbeitsplatz regelmäßig Kokain konsumiert worden. Des Weiteren soll die Droge auch unter den Mitarbeitern verbreitet worden sein. Auf Instagram veröffentlicht die TV-Bekanntheit nun ein langes Statement, in dem sie sich noch mal genauer erklärt. "Es ist eine Arbeitsplatzkultur, in der Toxizität, Alkoholismus und Schmerz nicht nur erwartet, sondern auch gefördert und erleichtert werden. Das ist etwas, für das ich ganz sicher nicht unterschrieben habe und das ich niemals gutheißen würde", lauten einige Zeilen von Leahs Botschaft.

Die Designerin macht klar, dass sie nicht locker lassen wird: "Heute hole ich mir meine Realität zurück. Die rücksichtslose und teuflische Art und Weise, in der die Leute an der Spitze über die Missgeschicke und das Unglück der Frauen, mich eingeschlossen, geifern, ist verstörend".

Andere TV-Kolleginnen springen Andy jedoch zur Seite und stärken ihm den Rücken. "Ich war schon oft bei Andy und habe noch nie etwas anderes als gute Gastfreundschaft erfahren", verkündete die "The Real Housewives of Miami"-Bekanntheit Guerdy Abraira auf Instagram. Auch Luann de Lesseps (58) machte sich für den Entertainer stark. "Ich kann nur von meiner Erfahrung berichten. Ein Teil der Housewives sind Partys und natürlich wird auch getrunken, aber es ist nicht so, dass jemand sie zum Trinken gezwungen hätte. Man kann niemanden zwingen, etwas zu trinken. Ich kenne Andy seit Jahren, das entspricht nicht seinem Charakter. Ich habe in den Jahren, in denen ich bei Housewives mitspiele, noch nie beim Drogenmissbrauch gesehen", betonte die Sängerin im Gespräch mit TMZ.

