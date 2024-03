Aus diesem Grund traf sich Kim Kardashian mit Bianca Censori

Kim Kardashian (43) und Bianca Censori (29) könnten auf Versöhnung aus sein. Die Ex-Frau und die neue Liebe von Kanye West (46) wurden gemeinsam bei der Listening-Party zum neuen Album "Vultures 1" des umstrittenen Rappers gesichtet. Laut Daily Mail will nun ein Insider wissen: Kims Anwesenheit war Teil eines ausgeklügelten Plans, um eine "vereinte Front" mit Bianca zu demonstrieren. Es sei ihr wichtig, dass die Interessen ihrer Kinder an erster Stelle stehen. Die Reality-TV-Bekanntheit habe durch die Aktion zeigen wollen, dass sie die neue Ehefrau ihres Ex als Stiefmutter für ihre Sprösslinge akzeptiert.

"Es ist nicht so, dass Kim dafür nur kurz die Straße heruntergegangen ist. Sie ist extra nach San Francisco geflogen und Kanye war dankbar dafür", erklärt die Quelle. Frieden zu schaffen sei ihr ein echtes Anliegen. Bianca sei zwar nicht der einzige Grund für Kims Besuch gewesen, jedoch habe sie definitiv im Hinterkopf gehabt, dass die Yeezy-Designerin ebenfalls anwesend sein würde. Die beiden Frauen haben wohl das Gespräch gesucht. Denn: Besonders bei den Kids soll Kanyes neue Liebe sehr beliebt sein.

Das Treffen der beiden Frauen findet vor dem Hintergrund statt, dass Kim und Kanye sich erst kürzlich wieder heftige Streitigkeiten geliefert haben. Der "Can't Tell Me Nothing"-Interpret verlangte öffentlich, dass die The Kardashians-Bekanntheit die gemeinsamen Kinder auf eine andere Schule schicken soll. Dabei verriet er auch den Namen der Bildungsstätte der Promi-Sprösslinge. Um trotz solcher Vorfälle für Sicherheit vor Ort zu sorgen, bezahlt die vierfache Mutter der Schule bereits seit 2022 zusätzliche Sicherheitsmänner.

Anzeige

Instagram / djpharris Kim Kardashian und Bianca Censori

Anzeige

actionpress North West, Chicago West und Bianca Censori

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de