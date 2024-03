"Love Island"-Star Jack Fincham entkommt Gefängnisstrafe!

Jack Fincham wurde bei einer Spritzfahrt in seinem Luxusschlitten von der Zivilpolizei angehalten, da er mit erhöhter Geschwindigkeit auf dem Standstreifen fuhr, wie Mirror berichtet. Die Polizeibeamten schöpften Verdacht und führten bei dem einstigen Love Island-Gewinner einen Atemalkoholtest durch. Alkohol hatte der Realitystar zwar nicht getrunken, jedoch konnte durch einen Drogenschnelltest Kokain, Diazepam und Morphin in seinem Blut nachgewiesen werden. Da Jack vor dem Gericht voll geständig war, kann er einer Freiheitsstrafe jetzt noch haarscharf entkommen. In der Urteilsverkündung des Richters heißt es laut dem Newsportal: "Ich bin gerne bereit, die Strafe zur Bewährung auszusetzen, da Herr Fincham bestätigt hat, dass er keine Drogen mehr nimmt und nicht mehr trinkt und dass er außerdem ein professioneller Boxer ist, der sein eigenes Business betreibt."

Noch etwas ist dem Briten zugutegekommen. "Es war ein großes Glück, dass es zu keinem Unfall kam", fügt der Richter hinzu. Neben dem Fahren unter Drogeneinfluss bekannte sich der Realitystar auch des Fahrens ohne Versicherung und der Verwendung falscher Nummernschilder schuldig. Nach Informationen des Newsportals wurde er dafür zu einer zwölfwöchigen Haftstrafe verurteilt, die für 18 Monate zur Bewährung ausgesetzt wurde. Neben einer zusätzlichen Geldstrafe, zehn Rehabilitationssitzungen und 250 Sozialstunden wurde dem Reality-TV-Star obendrein ein Fahrverbot bis Oktober 2029 auferlegt.

Zu dem Zeitpunkt des Vergehens war Jack stark von Kokain abhängig, wie eine Bewährungshelferin bestätigte. Fünf Tage die Woche soll er die Droge konsumiert haben. Das sah auch mal anders aus. Vor einigen Jahren noch hatte er seiner damaligen Freundin Dani Dyer seinen ersten Kokain-Rausch mit TV-Kumpel Adam Collard gestanden und versichert, nie wieder zu der Substanz greifen zu wollen.

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham, Realitystar

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, TV-Bekanntheit

