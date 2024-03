Emotionale Reunion? Sharon Osbourne verlässt "Big Brother"

Sharon Osbournes (71) Zeit bei Celebrity Big Brother ist schon wieder vorbei. Die Moderatorin war Stargast in der Realityshow, aber, wie The Mirror berichtet, darf sie heute wohl wieder nach Hause. "Sie hatte von Anfang an klargemacht, dass sie nur für kurze Zeit in der Show bleiben wird. Aber sie hat sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen", offenbart eine Quelle aus Produktionskreisen. Für Sharon stehe die Familie immer an erster Stelle und es sei nun an der Zeit für sie, zurück zu ihrem kranken Ehemann Ozzy Osbourne (75) zu kehren. Sicher wird es dann zu einem emotionalen Wiedersehen kommen.

Gatte Ozzy ist auch der Hauptgrund dafür, dass die 71-Jährige nur kurz bei "Big Brother" sein wollte. Kurz nach dem Einzug erklärte sie ihren Mitbewohnern, dass sie nur ungern von ihrem Mann getrennt sei. "Ich möchte nicht zu lange von Ozzy getrennt sein. Wir stehen uns als Familie so nah. Ich glaube nicht, dass ich jemals eine Woche lang mit keinem von ihnen gesprochen habe, niemals", erzählte sie offen. Der ehemalige Black Sabbath-Frontmann kämpft nämlich bereits seit einiger Zeit mit Parkinson und hatte in den vergangenen Monaten eine schwere OP am Rücken hinter sich bringen müssen.

Ozzys Gesundheit bereitet sicherlich auch seinen Fans Sorgen, denn zuletzt hatte er in der Öffentlichkeit auch immer wieder etwas gebrechlich gewirkt – so war er unter anderem mehrmals auf einen Gehstock angewiesen gewesen. Doch Sharon hatte bei "Celebrity Big Brother" eine kleine Entwarnung gegeben: Der 75-Jährige halte sich wacker. "Es ist schwer für ihn, aber es geht ihm gut. [...] Er hat schon angefangen, sich zu beschweren. Ich habe auf dem Weg hierher das letzte Mal mit ihm telefoniert und er war unglücklich", hatte sie erklärt.

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit, und Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

