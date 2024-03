Too much? Oliver Pocher schenkt Ex Sandy XXL-Rosenstrauß

Über diese Geste hat sich Sandy Meyer-Wölden (41) bestimmt gefreut. Am Mittwochabend feierte das Model in ihren 41. Geburtstag rein. Dafür schmiss sie eine kleine Party in Paris – inklusive ein paar Freunden und Familienangehörigen. Auch ihr Ex-Mann Oliver Pocher (46) war bei dem Get-together mit von der Partie. Der Komiker kam auch nicht mit leeren Händen. In seiner Instagram-Story teilte Olli ein kurzes Video, in dem er einen riesigen Rosenstrauß zeigt. "Versprochen ist versprochen", schrieb er zu dem Clip dazu und verlinkte Sandy.

Das Ex-Paar schien den gesamten Abend über sehr vertraut miteinander gewesen zu sein. In ihren Instagram-Storys teilten die beiden einige Aufnahmen, auf denen sie lächelnd nebeneinandersitzen. Außerdem postete Oliver ein Video, in dem er seiner Ex einen Kuss auf die Wange gibt, während sie sich glücklich an ihn schmiegt. Am nächsten Tag stand für die beiden Sightseeing auf dem Plan. Gemeinsam mit ein paar Freunden, darunter auch dem Moderator Mola Adebisi (51), besuchten sie den Pariser Eiffelturm. "Mein glücklicher Ort", schrieb Sandy zu einem Selfie von sich vor dem Wahrzeichen, das sie in ihrer Story teilte.

Bereits seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass sich zwischen den beiden ein Liebes-Comeback anbahnen könnte. In den vergangenen Wochen zeigte sich das Ex-Paar immer wieder gemeinsam auf diversen Event. Seit einigen Monaten haben die beiden zudem einen gemeinsamen Podcast. Darin sprechen die zwei auch regelmäßig über ihr Leben als Patchwork-Familie. Im Laufe ihrer Beziehung bekamen Sandy und Olli eine Tochter und Zwillingsjungen. Das Elternsein bringt die TV-Stars jedoch auch ab und zu an ihre Grenzen. "Es ist viel los. Ich bin in dieser Woche an meine Grenzen gekommen und stehe kurz vor dem Nervenzusammenbruch", erklärte die gebürtige Münchnerin in einer Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt".

Instagram / oliverpocher Der Blumenstrauß von Oliver Pocher an Sandy Meyer-Wölden, 2024

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

