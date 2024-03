Wegen Kanye? Kim Kardashian will neue Liebe geheim halten

Seit Wochen wird über eine Beziehung zwischen Kim Kardashian (43) und dem Footballspieler Odell Beckham Jr. (31) spekuliert – doch was hat es damit auf sich? Nun verrät ein Insider gegenüber The Sun den Grund für das Versteckspiel. "Die Sache mit Kanye – sie will Kanye nicht noch einmal provozieren, indem sie sich zu sehr in der Öffentlichkeit mit ihrem neuen Freund zeigt, und Odell will nicht in dieses Chaos und Drama hineingezogen werden", meint der Informant. "Kim ist wirklich in Odell verknallt – sie ist wirklich scharf auf ihn und er scheint es auch zu sein", heißt es weiter.

Ihr Ex-Ehemann soll von Kims neuer Beziehung kein Fan sein – und das, obwohl er selbst bereits eine neue Frau an seiner Seite hat. "Kanye ist unberechenbar und hat eine Vergangenheit, in der er in der Öffentlichkeit ausgerastet ist, besonders wenn es um Kim geht. Es ist möglich, dass er immer noch eine Art Groll gegen sie hegt oder sogar eifersüchtig ist, weil sie weiterzieht", beurteilt die Beziehungsexpertin Louella Alderson die Situation gegenüber The Mirror. Für Bianca Censori (29), seine neue Flamme, soll die Eifersucht des umstrittenen Rappers ein "rotes Tuch" sein.

Zuletzt wurden die vierfache Mutter und ihre mutmaßliche neue Liebe Odell vor wenigen Tagen beim Verlassen der Vanity-Fair-After-Show-Party der Oscars gesehen, auf der sie zuvor gemeinsam gefeiert hatten. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen Kim und den Sportler vor dem Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. Nebeneinander warteten die beiden Berühmtheiten dort auf ihren Fahrer – und wirkten dabei sehr vertraut!

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Getty Images Odell Beckham Jr., Football-Spieler

