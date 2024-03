Alec Baldwin will, dass Totschlagsklage fallengelassen wird

Alec Baldwin (65) muss sich bald ein weiteres Mal wegen Totschlags am Set des Western "Rust" vor Gericht verantworten. In vorherigen Verhandlungen wurden die Anklagen fallengelassen. Und das möchte der Schauspieler wohl auch jetzt wieder bewirken. Wie unter anderem People berichtet, sollen seine Anwälte sich mit der Bitte an das Gericht im US-Bundesstaat New Mexico gewandt haben, die Klage abzuweisen. Als Begründung wird betont, die zuständige Staatsanwaltschaft habe "fast sämtliche Regeln verletzt". Es seien vertrauliche Informationen an die Presse weitergegeben worden, was gegen die "Geheimhaltung vor der Grand Jury verstieß". Darüber hinaus habe die Staatsanwältin den Geschworenen die entlastenden Beweise vorenthalten. "Genug ist genug. Dies ist ein Missbrauch des Systems und einer unschuldigen Person, deren Rechte mit Füßen getreten werden", schimpft Alecs Anwalt.

Erst vor wenigen Tagen wurde die zuständige Waffenmeisterin Hannah Gutierrez für den Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) wegen fahrlässiger Tötung für schuldig erklärt. Ein Umstand, der sowohl Alec als auch seine Frau Hilaria (40) nervös machen soll. "Es ist nach wie vor eine stressige Situation für Alec und Hilaria", erklärte eine Quelle dem Magazin. Der Prozess des Hollywoodstars soll im Juni beginnen. Er und seine Gattin sollen aber froh sein, wenn endlich alles vorbei ist: "Sie wollen nur, dass der Prozess zu Ende ist." Wäre Hannah freigesprochen worden, hätte das den 65-Jährigen beruhigen können, doch nun soll er der Verhandlung mit Sorge entgegenblicken.

Die Angst vor einer Verurteilung ist aber offenbar nicht alles, was Alec derzeit schlaflose Nächte bereitet. Auch die Kosten für Anwälte und Co. sind wohl ein Problem. "Er hat Angst, pleite zu gehen. Er hat schon Hunderttausende von Euros ausgegeben, um sich zu verteidigen", erklärte ein weiterer Insider gegenüber OK!. Auch deshalb stehe sein Anwesen in den Hamptons aktuell zu Verkauf – das Grundstück habe einen ungefähren Wert von 17,6 Millionen Euro.

Anzeige

Getty Images Hannah Gutierrez bei der Urteilsverkündung, März 2024

Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Mai 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de