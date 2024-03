Jace Evans ist heilfroh über die Trennung von Mutter Jenelle

Kehrt nun endlich Ruhe ein? Vor wenigen Wochen gab Jenelle Evans (32) bekannt, dass sie die Scheidung von ihrem Ehemann David Eason einreichte. In den vergangenen Monaten hatte das Familienleben der Teen Mom-Bekanntheit für diverse Negativschlagzeilen gesorgt: Ihr Sohn Jace (14) büxte des Öfteren von Zuhause aus und erhob schwere Vorwürfe gegen seinen Stiefvater. Der Noch-Ehemann seiner Mutter soll ihn angegriffen haben – der Teenager verbrachte daraufhin mehrere Wochen in der Obhut des Jugendamts. Umso größer scheint jetzt Jace' Freude über die Trennung zu sein. "Jace ist absolut begeistert, dass David dieses Mal wirklich zu gehen scheint. Es ist eine große Erleichterung für ihn, nach allem, was er in den letzten Monaten durchgemacht hat", verrät ein Insider im Gespräch mit The Sun.

Der Informant macht außerdem klar, dass Jenelle die Trennung wirklich ernst meint: "Es sieht so aus, als würde Jenelle David dieses Mal wirklich verlassen." Er fügt hinzu: "Letzte Woche hat sie viel Zeit damit verbracht, seine Sachen zusammenzupacken und jetzt versucht sie herauszufinden, wie sie ihm seine Sachen geben kann, ohne mit ihm in Kontakt zu kommen."

Laut David liegt die Schuld am Ehe-Aus jedoch nicht bei ihm. Kürzlich packte er in einem TikTok-Livestream über die Hintergründe der Trennung aus: "Weil Jenelle mich betrogen hat. Sie betrügt mich schon seit Jahren, um ehrlich zu sein", verriet er. Obwohl er seiner Verflossenen noch eine Chance geben wollte, sei er mittlerweile froh, dass sich die Reality-TV-Bekanntheit von ihm getrennt habe.

Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im August 2023

David Eason und Jenelle Evans

