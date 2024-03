Krebserkrankung: So schlimm stand es um Tänzerin Amy Dowden

In den letzten Monaten kämpfte Amy Dowden (33) tapfer gegen ihre Krebserkrankung. Bei der Strictly Come Dancing-Bekanntheit war Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert worden. Vor Kurzem überraschte sie ihre Fans dann jedoch mit einer positiven Nachricht: Bei den letzten Gesundheitschecks konnten keine Krebsanzeichen mehr festgestellt werden. Doch Amys neueste Erzählungen machen klar, wie ernst es um sie stand: Nach einem Zusammenbruch kurz nach ihrer Diagnose war Amy in die Notaufnahme eingeliefert worden. Dort stellten die Ärzte fest, dass sie eine Sepsis hatte. "Mein Mann sagte, dass meine Herzfrequenz und mein Blutdruck so niedrig seien, dass ich wahrscheinlich nicht mehr als sechzehn Stunden durchhalten würde, meine Organe würden versagen", berichtet sie in dem Podcast "Crisis What Crisis?" von Andy Coulson.

Vor allem Amys Eltern nahm der Zustand ihrer Tochter sehr mit: "Meine Eltern brachen völlig zusammen […] Ich habe den Schmerz in den Augen meiner Eltern gesehen und ich glaube, sie sind seitdem nicht mehr dieselben. Es war so schwer für sie, das mit anzusehen […]. Ich glaube, sie sind nicht mehr dieselben und werden auch nie wieder dieselben sein."

Doch mittlerweile geht es Amy wieder besser – daher möchte sie nun auch wieder mit dem Tanzen anfangen. "Das ist die längste Zeit, die ich seit Mai nicht mehr getanzt habe, also muss ich meinen Körper wieder in Schwung bringen", erzählte sie bei "BBC-Breakfast". Zwar wisse sie, dass ihr Körper durch die Krankheit viel durchgemacht habe, dennoch verkündet sie: "Das ist also das Ziel, dass ich später in diesem Jahr wieder mit meinen besten Freunden auf der Tanzfläche stehen kann und das tue, was ich am meisten liebe."

Amy Dowden mit ihrem Mann Benjamin, November 2023

Amy Dowden im August 2019

