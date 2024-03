Bachelor-Spoiler: Bereut Sebastian die finale Entscheidung?

In der diesjährigen Staffel von Die Bachelors hat neben Dennis Gries auch Sebastian Klaus (36) nach der großen Liebe gesucht. In das große Finale schafften es letztendlich Larissa Katharina und Eva Thümling (28). Die letzte Rose des Junggesellen ergatterte dann Larissa – sie hat das Herz des Hamburgers erobert. Doch zwischen ihnen gab es schlussendlich kein Happy End, wie die einstigen Turteltauben im Wiedersehen preisgegeben hatten. Zusammen mit der zweitplatzierten Eva lässt der 35-Jährige die nervenaufreibende Liebesreise im Podcast "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" Revue passieren. Im Gespräch stellt die 28-Jährige dem Single die Frage, die wahrscheinlich alle Fans beschäftigt: "Hast du irgendeine Entscheidung bereut, vor allem die letzte?" Darauf antwortet der Sales-Manager selbstsicher: "Ich würde es niemals bereuen, weil ich damals der Meinung war, dass es die richtige Entscheidung für mich ist."

"Ich habe mich deshalb so entschieden, weil ich es damals so gefühlt habe", führt Sebastian seine Gedanken weiter aus und betont: "Ich habe mir über diese Frage schon viele Gedanken gemacht. Wir leben in der Gegenwart und haben keine Möglichkeit, diese Entscheidungen rückgängig zu machen." Doch der 35-Jährige ist auch selbstkritisch und gibt zu: "Klar, wenn ich es als Zuschauer bewerten würde, dann wär vielleicht eine andere Entscheidung sinnvoller gewesen."

Damit soll Sebastian wohl recht haben. Nachdem die Neuigkeiten raus waren, überschlugen sich die Kommentare im Internet. Unter dem Promiflash-Verkündungspost auf Instagram zeichnet sich ein klares Meinungsbild ab: Die Zuschauer scheinen über die Entscheidung des Junggesellen enttäuscht zu sein. "Größte Fehlentscheidung in der Bachelor-Geschichte", kommentiert ein User unter dem Beitrag. Ein anderer bekräftigt diese Aussage und schreibt: "Absolute Fehlentscheidung! Schade, dass es nicht Eva geworden ist. Sie hat so ein großes Herz."

RTL Sebastian und Larissa bei "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Sebastian und Eva bei "Die Bachelors"

