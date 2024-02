Mit diesen Neuheiten begeistert Netflix seine Nutzer im März

Der Frühling wird nicht nur mit sonnigen Tagen eingeläutet! Netflix sorgt wieder einmal für ordentlich Nachschub in der Streamingwelt. Ob Stranger Things, Outer Banks oder Peaky Blinders, der Streamingdienst hat einiges in seiner Datenbank zu bieten. Dabei dürfen sich die Nutzer auch regelmäßig über neue Eigenproduktionen, beliebte Blockbuster oder aber auch spannende Dokumentationen freuen. Auch die kommenden Wochen haben einiges zu bieten – das sind die neuen Filme und Serien im März!

Der Serienmonat auf Netflix wird am 6. März schon einmal mit einer heiß ersehnten Serie, die auf wahren Begebenheiten beruht, eingeläutet – "Supersex"! Dabei wird die Geschichte des berühmtesten Pornostars der Welt, Rocco Siffredi, auf die Bildschirme gebracht. Mit "The Gentlemen" dürfen sich Serienfans auf eine großartige Besetzung freuen. In dem Drama übernehmen "Die Bestimmung"-Star Theo James (39) sowie Kaya Scodelario (31) die Hauptrollen. In der Mitte des Monats wird es mit der dritten Staffel zudem endlich Nachschub bei "Young Royals" geben.

Direkt in den ersten Tagen des Monats darf sich bei den Filmen darüber gefreut werden, dass die Action-Hits "Angels has fallen" sowie Bullet Train mit Brad Pitt (60) und Aaron Taylor-Johnson (33) in das Netflix-Programm aufgenommen werden. Am 8. März hat auch das lange Warten auf Millie Bobby Browns (20) neuen Film "Damsel" ein Ende.

Saul Nanni in "Supersex"

Kaya Scodelario und Theo James in "The Gentlemen"

Brad Pitt auf der "Bullet Train"-Premiere im August 2022

