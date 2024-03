H.P. Baxxter wünscht sich Baby mit seiner Freundin Sara (22)

H.P. Baxxter (60) hat noch große Pläne! Der Frontmann der Techno-Band Scooter wünscht sich Nachwuchs, wie er im Interview mit Bild ausplaudert: "Es hat sich bei mir bisher nie so richtig ergeben. Aber wenn man glücklich liiert ist, hätte ich da nichts gegen." Den Grund für seinen späten Kinderwunsch erklärt der Sänger mit seiner wilden Vergangenheit. "Ich habe in meinem Leben immer gemacht, was ich wollte. Was ich aber noch nie hatte, ist, dass man familiäre Sachen macht. Mal sehen, was sich da alles noch so ergibt. Ganz normales Familienleben kenne ich ja gar nicht. Ich bin ja seit Jahrzehnten nur auf Achse", gesteht H.P..

Durch seine Verlobte sei der Musiker jedoch ruhiger geworden: "Früher war ich derjenige, der nach den Auftritten immer noch gern Party gemacht hat. Aber mittlerweile habe ich mich vor fast einem Jahr in Sara schockverliebt." Seit er seine Herzdame kennt, müsse der 60-Jährige nicht mehr auf jeder Party zu Gast sein. "Ich feiere nach wie vor gern, aber ausgewählt. Sara kommt meistens mit und wir feiern entweder zusammen oder wir trinken backstage nur einen Absacker und gehen dann ins Hotel", führt er weiter aus.

Im Oktober des vergangenen Jahres ließ der 60-Jährige die Bombe platzen. "Ja, es stimmt – Sara und ich haben uns verlobt", bestätigte er gegenüber Bild. Die Turteltauben seien romantisch im Rolls-Royce-Oldtimer auf der Insel Isle of Skye unterwegs gewesen und danach habe H.P. seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt. Geplant sei der große Tag nun für Juni dieses Jahres. Und auch wo die Trauung und die anschließende Feier stattfinden sollen, steht schon fest: Die Location befindet sich auf Sylt.

Getty Images H.P. Baxxter, Sänger

Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und seine Freundin Sara

