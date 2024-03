"Das läuft furchtbar": Margot Robbie gibt Dating-Einblicke

Schauspielerin Margot Robbie (33) erzählt, wie sie eines der schlimmsten Dates ihres Lebens vorzeitig beendete: "Ich hatte einmal ein Date, welches so schlecht lief, dass ich den Kellner, der uns bediente, um ein Date gebeten habe", erinnert sie sich während einer Pressekonferenz für den Film "Suicide Squad". Zuallererst habe sie jedoch ihr Date gefragt, ob es für ihn ein Problem sei, wenn sie sich umorientiere. "Ich sagte: 'Das läuft irgendwie furchtbar. Wärst du beleidigt?'", erzählt die 33-Jährige und fügt hinzu, dass ihr Date nichts dagegen gehabt habe.

In einem Interview mit Mario Lopez (50) bei der Oscarverleihung am vergangenen Sonntag verriet die Barbie-Darstellerin außerdem, dass dies nicht das einzige Mal war, dass sie bei einem Kellner die Initiative ergriffen hat. Einmal sei Margot aus einem Lokal gegangen und habe den Kellner gefragt, ob er sie anrufen wolle. Dieser habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass er erst einmal ihre Nummer bräuchte, um sich bei ihr melden zu können, woraufhin sie ihm ihre "Nummer auf den Arm geschrieben" habe. "Es lief so reibungslos und für mich läuft nie etwas reibungslos, also war ich wirklich aufgeregt", gab Margot zu.

Inzwischen ist die 33-Jährige glücklich mit Tom Ackerley (34) verheiratet. Die beiden lernten sich 2013 am Set des Dramas "Suite Française" kennen. Im Interview mit Vogue verriet Margot, sie sei während ihrer ersten Begegnung "das ultimative Single-Mädchen" gewesen und habe sich nicht ansatzweise vorstellen können, eine Beziehung einzugehen. Aus einer anfänglichen Freundschaft entwickelte sich im Laufe der Zeit mehr, als Margot Tom ihre Gefühle offenbarte.

Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei der Vanity-Fair-Afterparty

Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie bei den SAG Awards 2024

Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr Margot Robbies Initiative, den Kellner nach einem Date zu fragen? Ich finde es super! Ich finde es nicht so toll. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de