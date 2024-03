Christian Wolf in München: Antonia Elena hat Untersuchungen!

Was ist denn da los? Christian Wolf und seine Ex-Freundin Antonia Elena erwarten zurzeit ein Baby. Zuletzt sorgten die werdenden Eltern für einigen Wirbel, als Toni ankündigte, ins Krankenhaus zu müssen und auch Christian sich kurz darauf erst einmal abmeldete. Nun verrät der Unternehmer weitere Details: "Ich bin am Freitag nach Deutschland geflogen, weil es Romina (24) nicht gut ging. Auf der Rückfahrt habe ich dann von Toni erfahren, dass sie jetzt mehrere Untersuchungen hat und sie in der Klinik ist, weil es ein paar Sachen gibt, die man sich genauer anschauen muss." Daraufhin sei er sofort nach München geeilt. Obwohl er keine weiteren Details verraten will, stellt er dennoch klar, dass es seiner Ex und dem Baby gut geht.

Nachdem Antonia angekündigt hatte, einige Tage im Krankenhaus verbringen zu müssen, veröffentlichte der Influencer die folgenden Worte in seiner Instagram-Story: "Okay, komplette Planänderung, aber ich kann nicht viel sagen. Wir hören uns dann das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören. Ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Bis bald." Daraufhin vermuteten zahlreiche Fans, dass die Geburt begonnen hat und Christian deshalb ins Krankenhaus geeilt ist.

Christian und Antonia waren einige Jahre lang zusammen durchs Leben gegangen. Doch nur kurze Zeit, nachdem sie stolz ihre Schwangerschaft verkündet hatten, zogen die Fitnessfans einen Schlussstrich und trennten sich. Während Christian mittlerweile mit Romina eine neue Frau an seiner Seite hat, geht Antonia derzeit alleine durchs Leben. Zuletzt gestand sie auf Instagram, große Angst vor dem Leben als alleinerziehende Mutter zu haben – zeigte sich aber dennoch zuversichtlich: "Ich rocke das!"

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Unternehmer

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im Dezember 2023

