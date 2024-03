"Periode normalisieren": Jessica Biel klärt ihre Söhne auf!

Die Schauspielerin Jessica Biel (42) teilt auf Instagram ihre Erziehungstipps! Die 42-Jährige steht kurz vor der Veröffentlichung ihres Buches "A Kids Book About Periods". "Wie sprichst du mit deinen Söhnen über die Periode?", fragt ein Fan die zweifache Mutter. Sie gesteht, immer noch dabei zu sein, den richtigen Weg zu finden, um ihren Söhnen die Thematik näherzubringen. "Ich habe nicht sämtliche Antworten", stellt sie fest und fügt hinzu: "Aber ich versuche, ihnen einfach die Wahrheit darüber zu sagen, was mit mir während der Periode passiert und wie ich mich so fühle."

Jessicas Ziel sei es, ihren Kindern "wahrheitsgemäße, biologische, anatomisch korrekte Informationen" zu geben. Es sei aber vor allem wichtig, die Kinder mit der Fülle an Informationen nicht zu sehr zu überwältigen. Gemeinsam mit Sänger Justin Timberlake (43) hat die Schauspielerin die beiden Kinder Silas und Phineas. Jessica erklärt, dass sie es mit ihren Söhnen "langsam angehen" lasse, ihnen aber auch "die Wahrheit" sage. "Ich gebe ihnen die Definitionen und Phrasen rund um die Menstruation. Ich sage es einfach so, wie es ist", ergänzt der Hollywoodstar.

Im Interview mit People verriet sie zuvor, dass sie ihr Buch nutzen wolle, um das Thema für ein jüngeres Publikum zu entstigmatisieren. Als sie damals bereit gewesen war, eine eigene Familie zu gründen, hätte sie sich selbst nicht gut genug mit ihrem eigenen Zyklus ausgekannt. Seitdem sei sie der Meinung, "dass wir die Diskussion über die Periode normalisieren müssen". Für sie als Elternteil fühle sich das Schreiben des Buches wie ein wirksamer Weg an, um die Kinder von klein auf mit einzubeziehen.

