Prinzessin Kate wird bei St. Patrick's Day Parade geehrt!

Zum ersten Mal seit sieben Jahren wird Prinzessin Kate (42) nicht an der St.-Patrick's-Day-Parade in Aldershot, Hampshire teilnehmen. Die dreifache Mutter hatte sich nach einer Operation am Bauch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch Prinz William (41) wird nicht an dem feierlichen Umzug zu Ehren des irischen Bischofs Patrick teilnehmen. Doch wie People berichtet, wird die Prinzessin trotz ihrer Abwesenheit mit drei Jubelrufen geehrt werden. Die Würdigung soll am Ende der Parade stattfinden.

Die Abwesenheit der britischen Prinzessin sorgt derzeit für diverse Verschwörungstheorien. Der englische Komiker John Oliver unterhielt sich bei "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen über die derzeitige Situation im britischen Königshaus und teilte eine krude Vermutung. "Es ist nicht unmöglich, dass sie vor 18 Monaten gestorben ist", meinte der 46-Jährige. Anfangs habe ihn der Wirbel um Kate gar nicht interessiert, doch dann habe ihn die Photoshop-Panne und die darauffolgende Reaktion des Palastes zum Nachdenken gebracht.

Anlässlich des britischen Muttertags hatte Kate einen Schnappschuss mit ihren drei Kindern veröffentlicht. Doch wurden Vermutungen laut, nach denen das Foto Fake sei. Die 42-Jährige teilte dann eine Stellungnahme auf Instagram, in der sie mit den Gerüchten aufräumte: "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat."

Getty Images Prinzessin Kate, November 2023

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

