Woche nach Rücktritt: So lebt Jason Kelce als NFL-Rentner

Jason Kelce (36) verkündete vergangene Woche seinen endgültigen Rücktritt aus der NFL. Wohin es für den ehemaligen Center der Philadelphia Egales geht, ist noch nicht klar. Dafür scheint sich sein Leben aber nicht sonderlich verändert zu haben. In seinem Podcast "New Heights" plaudert Jason jetzt mit Bruder Travis (34) über sein neues Leben als Football-Rentner. "Ich bin ein Gewohnheitstier. Mir geht es jetzt nicht anders. [...] Aber nach einer Woche ist es nicht wirklich anders, um ehrlich zu sein", meint er auf die Frage seines Bruders. Er sei sogar noch mal in der Trainingsanlage gewesen, um dort "ein paar Gewichte zu stemmen". Der Sportler glaubt, dass er seinen Rücktritt erst so richtig spüren wird, wenn die Trainingssaison seines Teams wieder beginnt.

Jasons Rede zum Rücktritt ging in den vergangenen Tagen durch die Medien, denn es war ein sehr emotionaler Moment. Nicht nur der NFL-Star selbst vergoss einige Tränen, sondern auch seine anwesende Familie. So saß unter anderem auch Travis in der ersten Reihe und kämpfte um seine Fassung. Bei der Verkündung dabei zu sein, war für den 34-Jährigen wohl eine Selbstverständlichkeit. "Travis hat es sich zur Aufgabe gemacht, heute bei der Bekanntgabe des Rücktritts seines Bruders Jason da zu sein, weil Familie für beide das Wichtigste ist", erklärte eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight.

Eines nahm Jason sich für seinen Ruhestand aber vor: Er will unbedingt abspecken. Im Podcast verkündete er, große sportliche Pläne zu haben. "Ich werde abnehmen. Mein Ziel sind 114 Kilo", zeigte er sich motiviert. Eine Diät komme aber nicht infrage, viel eher wolle er genügend Proteine zu sich nehmen und auf die Kalorien achten. Den Anfang habe er schon gemacht. Mittlerweile sei er schon "auf 129 Kilo" runter. Seine Zukunft könne er kaum erwarten: "Ich freue mich darauf, schlank zu werden!"

Anzeige

Getty Images Jason und Travis Kelce, Januar 2024

Anzeige

Getty Images Jason Kelce, Footballer

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de