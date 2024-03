Anhaltende Gerüchte: Charles Spencer sorgt sich um Kate

Nachdem sich Prinzessin Kate (42) wegen einer Bauchoperation zurückgezogen hatte, reißen die Schlagzeilen um die Royal nicht ab – sehr zur Sorge von Charles Spencer (59)! In der BBC-Show "Sunday" macht der Bruder von Prinzessin Diana (✝36) deutlich, dass ihm die Gerüchte um Kate und ihren unbekannten Gesundheitszustand ein mulmiges Gefühl bereiten. "Ich mache mir Sorgen darüber, was mit der Wahrheit passiert ist", gibt Charles zu. Die Aufregung und die ständigen Spekulationen um Kate erinnern ihn an den tödlichen Unfall seiner Schwester, auch wenn es seiner Meinung nach "damals gefährlicher war".

Nach Bekanntgabe von Kates Eingriffs erklärte der Palast, dass sie "wahrscheinlich erst nach Ostern zu öffentlichen Aufgaben zurückkehren wird". Wie die Royal-Expertin Roya Nikkhah gegenüber The Sunday Times erklärt, soll das aber nicht bedeuten, dass die 42-Jährige direkt nach dem Osterwochenende wieder in der Öffentlichkeit auftreten wird. Die Adelsexpertin sei sich sicher, dass Kate erst nach dem Ende der Schulferien ihrer drei Kinder, George (10), Charlotte (8) und Louis (5), wieder royale Termine wahrnehmen wird.

Bislang ist nicht öffentlich bekannt, warum die Schwiegertochter von König Charles (75) am Bauch operiert wurde. Ein Insider ist sich aber sicher: Kate wird selbst einige Details zu ihrer Erkrankung verraten. "Sie sind am offensten, wenn sie mit der Öffentlichkeit interagieren und ich kann mir gut vorstellen, dass die Prinzessin ihre Genesung auf einer Veranstaltung besprechen würde", betont die Quelle in einem Interview mit The Times. Kate soll es wichtig sein, über die Hintergründe ihrer OP aufzuklären, wie ein weiterer Informant klarstellt: "Sie wird klar und offen sein wollen, aber das wird erst geschehen, wenn sie sich dazu bereit fühlt."

