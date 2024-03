Karriereende? Harry Styles will mit Taylor Familie gründen!

Harry Styles (30) will anscheinend den nächsten Schritt wagen! Wie ein nun Insider gegenüber Daily Mail ausplaudert, hat der Sänger bereits feste Zukunftspläne mit seiner Partnerin Taylor Russell (29). "Harry fühlt sich, als hätte er schon zehn Leben gelebt, aber eines ist sicher – seine 30er werden nicht wie seine 20er sein. Er hat alles an Ruhm erlebt, was man sich nur wünschen kann. Er ist jetzt bereit für das nächste Kapitel." Daher wünsche sich der ehemalige One Direction-Star jetzt eine Familie: "Er ist in Taylor verliebt. Er möchte eine Familie mit ihr gründen und dies ist die nächste Phase seines Lebens."

Doch müssen die Fans durch Harrys neuen Lebensabschnitt auch ein Karriereende des Musikers befürchten? Wie der Informant weiter berichtet, müssen sich seine Hörer darüber erst mal keine Gedanken machen: Harry soll nicht nur weiterhin Musik machen wollen, sondern möchte sich wohl auch noch weiter schauspielerisch ausprobieren. Dennoch sollte sich seine Community wohl lieber auf eine längere Pause einstellen. "Harry muss sich nicht mehr beweisen und wird sich endlich Zeit nehmen, um die Früchte seines Erfolgs zu ernten", meint er zu wissen.

Der "Watermelon Sugar"-Interpret und die kanadische Schauspielerin gehen seit Sommer des vergangenen Jahres gemeinsam durchs Leben. Trotz der immer wieder aufkommenden Trennungsgerüchte scheinen die Turteltauben noch immer ein Herz und eine Seele zu sein – sie werden regelmäßig bei romantischen Spaziergängen abgelichtet. Erst vor wenigen Tagen verriet eine Quelle dem Ok! Magazine, dass die beiden ihre Beziehung auf eine neue Ebene heben wollen: "Sie leben praktisch schon zusammen und denken sich, dass sie genauso gut einziehen könnte, um es offiziell zu machen. Harry will sich niederlassen und Taylor ist für ihn die Richtige. Er hat noch nie so jemanden wie sie getroffen."

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Taylor Russell, Schauspielerin

