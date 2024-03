"Höhepunkt": Usher schwärmt von Hochzeit nach Super Bowl

Usher (45) und Jennifer Goicoechea haben vor Kurzem den nächsten Schritt gewagt. Wenige Stunden nach seinem großen Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls gaben sich der Musiker und seine Partnerin das Jawort. "Es war ein unglaublicher Moment, den wir als großartig für uns empfunden haben. Es war der Höhepunkt am Ende eines unglaublichen Laufs in Las Vegas", berichtet der "Yeah!"-Sänger überglücklich im Interview mit Entertainment Tonight. Zuvor performte er in der Wüstenstadt nicht nur beim NFL-Finale, sondern stand im Dezember 2023 auch für das letzte Konzert seiner Showreihe auf der Bühne – seine Trauung war somit der krönende Las-Vegas-Abschluss.

Auch ein paar Details plaudert der 45-Jährige aus. So sei die Hochzeit am 11. Februar eine ziemliche Überraschung für seine Familie gewesen. Erst kurz vorher habe er seinen Liebsten davon erzählt und sie mit seinem Plan wohl etwas überrumpelt. "Wir werden uns von Elvis (✝42) trauen lassen", habe er ihnen angekündigt. Ob sie tatsächlich von einem Imitator des King of Rock 'n' Roll vermählt wurden, ist nicht klar. Sie seien aber in einer Drive-in-Kapelle im engsten Kreise der Familie den Bund der Ehe eingegangen. Ushers Mutter hatte dabei eine ganz besondere Rolle: Sie unterschrieb als Trauzeugin die Hochzeitspapiere.

Der Grammy-Gewinner und seine Frau kennen sich schon sehr lange. Bevor sie die Beziehung eingingen, waren sie jahrelang befreundet gewesen. Seit über vier Jahren gehen Usher und Jenn nun als Paar durchs Leben. Vor ihrer Traumhochzeit bekamen sie bereits zwei Kinder: Ihre Tochter Sovereign Bo hatte im September 2020 das Licht der Welt erblickt. Ein Jahr später kriegte sie Unterstützung von ihrem kleinen Bruder Sire Castrello.

