"Kein Lebenspartner": Sind Jodie Marsh und Mark getrennt?

Jodie Marsh (45) hat sich von ihrem Freund Mark getrennt! Das verkündet die Influencerin vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account. "Ich denke, das fasst zusammen, warum ich nie einen Lebenspartner finden werde", kommentiert sie ihren Beitrag und deutet damit das Beziehungsaus mit dem Bauunternehmer an. Dazu teilt die Britin mehrere Schnappschüsse, die verschiedene Ausschnitte aus ihrem Leben auf dem Land und ihrer turbulenten Modelkarriere zeigen. "Ich möchte ein schönes, ruhiges, glückliches, friedliches Leben führen und Tiere retten. Ich möchte auf dem Sofa liegen, Bücher lesen und Musik hören", schreibt Jodie und fügt hinzu: "Ich brauche einen Mann, der versteht, dass mein Leben nicht nur aus Glamour und Verrücktheit besteht. Jemand, der mit mir chillen will und versteht, dass ich ziemlich langweilig sein kann, aber der die ruhigen Zeiten genießt."

Diese Zeilen lösen auf der besagten Social-Media-Plattform daraufhin eine regelrechte Lawine an überraschten Kommentaren aus. "Was ist mit Mark passiert?", fragt beispielsweise ein Fan und ein weiterer zeigt sich ebenfalls verwundert: "Was ist mit dem Bauherren-Typen?" Erst vor wenigen Wochen plauderte die 45-Jährige nämlich in einem Interview mit Daily Mail aus, wie glücklich sie mit ihrem Partner sei. Die Partnerschaft mit Mark war nämlich allem Anschein nach die erste ernsthafte der "Essex Wives"-Bekanntheit. "Ich bin endlich in einer Beziehung, die ich als erwachsen bezeichnen würde und ich hatte schon viele Beziehungen mit Männern", behauptete sie gegenüber dem Medium.

Obwohl Jodie vor der Kamera ziemlich glamourös und sexy wirkt, genießt sie fernab der Öffentlichkeit ein eher ruhiges, entspanntes Leben auf dem Land. Erst im vergangenen Monat wurde diese Idylle jedoch gestört und sie hatte mit einem heftigen Nachbarschaftsstreit zu kämpfen. Dieser sei sogar so sehr ausgeartet, dass sie um ihr eigenes Leben fürchtete – das verriet die Reality-TV-Darstellerin gegenüber besagtem Medium: Fünf Nachbarn sollen auf ihrem Grundstück Kameras installiert haben, ihre Mitarbeiter beschimpft und ihren Zaun beschädigt haben. Daraufhin meldete sich Jodie bei der Polizei.

Instagram / jodiemarshtv Jodie Marsh im Mai 2023

Getty Images Jodie Marsh beim Collars and Coats Ball 2017 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de