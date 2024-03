Partnerlook: Jake Gyllenhaal und seine Jeanne Arm in Arm

Jake Gyllenhaal (43) und seine Freundin Jeanne Cadieu gehen seit 2018 gemeinsam durchs Leben! Öffentlich sind die beiden aber eher selten Seite an Seite. Vergangene Woche wurden der "Prisoners"-Darsteller und das französische Model zu zweit auf dem roten Teppich bei der Premiere des Action-Thrillers "Road House" abgelichtet, in dem Jake die Rolle des Elwood Dalton spielt. Für diesen Anlass wählte das Paar einen stimmigen Partnerlook! Beide erschienen in Hemd, Krawatte und Anzughose. Die Ärmel von Jeannes Hemd zierten rosenförmige Drapierungen und sorgten so für einen Hingucker bei dem ansonsten eher schlichten Outfit. Der 43-Jährige hingegen entschied sich für einen melierten, locker-lässig sitzenden Oversized-Anzug und kombinierte diesen mit klobigen Boots.

Auf Instagram sorgt das Paar mit ihrer Garderobe für gespaltene Meinungen! Unter dem Klamottenfoto kommentiert ein User: "Die beiden brauchen ganz dringend einen Stylisten!" Andere Betrachter sehen in Jeannes Look hauptsächlich ein Catering-Outfit. Einige witzeln darüber, dass sie gerade ihre Mittagspause hätte und während dieser einen kurzen Abstecher zur Premiere gemacht hat. Aber auch für Jake hagelt es vor allem für die Wahl seines Oversized-Anzugs Kritik: "Falsche Größe des Mantels!", kommentiert ein Nutzer. Einige andere Fans scheinen aber hellauf begeistert zu sein und unterscheiden zwischen Kleidung und Person: "Es ist doch egal, was die beiden tragen. Er ist eine großartige Person und ein toller Schauspieler!"

Der "The Day After Tomorrow"-Schauspieler und seine Freundin halten ihre Liebe größtenteils privat und geben nur sehr selten Einblicke in ihre Beziehung. Üblicherweise taucht Jake bei Red-Carpet-Auftritten oft allein auf. Könnte genau dies das Liebesrezept des "Brokeback Mountain"-Stars und des Models sein? Fest steht wohl, dass die beiden nicht verliebter sein könnten. In einem früheren Interview mit Esquire schwärmte er in den höchsten Tönen von seiner Liebsten: "Ich bin in einer Beziehung, die voller Liebe und Unterstützung ist. Ich fühle mich sehr wohl."

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu, Mai 2022

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu, Mai 2022

