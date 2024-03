Hat Sylvester Stallones Tochter Sistine etwa einen Neuen?

Sistine Rose Stallone (25) hat allem Anschein nach einen neuen Mann an ihrer Seite! Das ist auf mehreren Fotos zu sehen, die Daily Mail vorliegen. Diese zeigen die Tochter von Sylvester Stallone (77) nämlich Hand in Hand mit einem blonden Beau bei einem Spaziergang in New York City. Das vermeintliche Liebespaar hält während seines Ausflugs nicht nur Händchen, sondern ist auch in farblich abgestimmten Outfits gekleidet: Die zwei tragen jeweils marineblaue Jacken sowie Oberteile und legere graue Hosen. Obendrein grinsen beide glücklich, während sie gemeinsam durch die Straßen schlendern.

Die angebliche Romanze des Models und seines Begleiters scheint noch ziemlich frisch zu sein – erst im vergangenen Monat äußerte sich Sistine nämlich in einem Gespräch mit Kate Hudson (44) und Oliver Hudson (47) in einer Episode des "Sibling Revelry"-Podcasts zu ihrem Beziehungsstatus. "Ich bin immer noch Single!", lachte die 25-Jährige zu besagtem Zeitpunkt. Ob sich ihr Single-Dasein wenige Wochen später geändert habe, bestätigten bisher weder die Beauty noch ihr Begleiter öffentlich. Bei dem blonden Mann handelt es sich um den Unternehmer Max Wolman.

Dass sich das Kennenlernen von potenziellen Partnern eher schwieriger gestaltet, verrieten Sistine und ihre Schwestern Scarlet (21) und Sophia (27) bereits vor wenigen Wochen in dem zuvor genannten Podcast. Ihre Dates seien nämlich oftmals an dem berühmten Vater der drei jungen Frauen interessiert und scheinen die Rendezvous' mit Sylvesters Töchtern eher zu nutzen, um dem "Rocky"-Star näherzukommen. "Ich habe schon mal einen Lebenslauf, ein Porträtfoto und ein Drehbuch bekommen!", erinnerte sich Sistine an die merkwürdigen Souvenirs, die für ihren Papa gedacht waren.

Getty Images Sistine Rose Stallone, Model

Getty Images Sylvester Stallone (m.) mit seiner Frau und seinen Töchtern auf der "The Family Stallone"-Premiere

