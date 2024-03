Kyle Richards' Töchter äußern sich nach Trennung der Eltern

Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky überraschten im September vergangenen Jahres nach 27 Jahren Ehe mit ihrer Trennung. Eine Schlammschlacht scheint es jedoch nicht zu geben. Da ist sich zumindest Tochter Farrah Aldjufrie, die aus Kyles erster Ehe mit Guraish Aldjufrie stammt, sicher. "Wir haben zwei tolle Eltern und die besten Schwestern der Welt. Wir wissen, dass die Zukunft mit Sicherheit rosig sein wird", verrät sie gegenüber US Weekly. Der Realitystar blicke hoffnungsvoll auf die kommende Zeit.

Auch Alexia Umansky hebt die positiven Seiten des öffentlichen Umgangs mit dem Liebes-Aus hervor, da dies Thema der neuen Staffel von "Buying Beverly Hills" sein wird: "Ich finde es auf jeden Fall schön, dass vielleicht einige Familien da draußen sich anschauen können, wie wir damit umgegangen sind." Ihre Schwester Sophia äußerte sich bereits im Januar gegenüber E! News – die Aufmerksamkeit war ihr damals zu viel: "Ich meine, das ist an sich schon eine Menge zu verarbeiten, und wenn dann noch die ganze Welt darüber spricht – so fühlt es sich zumindest an – ist das sehr viel auf einmal."

Kyle und Mauricio heirateten im Jahr 1996 – seit 2010 können Fans den Alltag des Ehepaares in der Show "The Real Housewives of Beverly Hills" verfolgen. Das Ehepaar hat die drei gemeinsamen Töchter Alexia, Sophia und Portia. Die Trennung im Jahr 2023 war für viele Supporter der Sendung ein Schock. Mauricio hatte bereits im vergangenen Jahr mit E! News gesprochen und ein Update bezüglich der offiziellen Scheidung gegeben: "Die Scheidung ist im Moment nicht Teil unserer Gespräche. Wir haben es hier mit einer Trennung zu tun."

Kyle Richards und Mauricio Umansky

Kyle Richards und Mauricio Umansky mit ihren Töchtern

