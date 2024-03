Seltene Fotos: Hugh Jackman mit seinem Sohn Oscar gesichtet!

Hugh Jackmans (55) Sohn Oscar ist mittlerweile fast so groß wie sein Papa! Das zeigen aktuelle Fotos des Duos, die Hello! vorliegen. Bei einem Spaziergang in New York City wurde der Schauspieler mit dem 23-Jährigen gesichtet – und das ist ein ziemlich seltener Anblick, denn seit seiner Kindheit wurde der Sohn des gebürtigen Australiers laut dem Medium kaum öffentlich an der Seite seines berühmten Vaters abgelichtet. Das könnte auch einen Grund für die Wahl ihrer Looks sein: Die beiden sind während ihres Ausflugs nämlich in jeweils unauffällige Outfits gehüllt und versuchen, kein großes Aufsehen zu erregen.

Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Deborra-Lee Furness (68) adoptierte der 55-Jährige seinen Sohn Oscar Maximilian im Jahr 2000, als er noch ein Baby war. Rund fünf Jahre später adoptierte das einstige Ehepaar ein weiteres Kind: Die heute 18-jährige Ava Eliot. Ihre beiden Kinder halten die beiden seit vielen Jahren überwiegend vom Rampenlicht fern. Seit einem früheren Auftritt im Jahr 2009 wurde der Sohn des "Wolverine"-Stars kaum öffentlich gesichtet. Damals begleitete er Hugh, der im Grauman's Chinese Theatre in Hollywood seinen Hand- und Fußabdruck hinterließ.

Mit Deborra-Lee ist der zweifache Vater mittlerweile nicht mehr liiert. Nach fast 30 Ehejahren trennten sie sich im September vergangenen Jahres. Gegenüber People gab das einstige Liebespaar damals ein offizielles Statement ab, in dem es hieß: "Wir sind gesegnet, fast drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu leben. Unsere Reise verändert sich nun und wir haben uns entschieden, uns zu trennen, um unser individuelles Wachstum zu verfolgen." Ihre Kinder seien jedoch auch nach ihrer Trennung ihre höchste Priorität, merkten Hugh und die 68-Jährige gegenüber dem Medium an.

Getty Images Ava Jackman, Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman und Oscar Jackman im Disneyland

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman bei der Premiere von "Ghosted"

