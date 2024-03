Sophia klärt über Selbstbräuner-Panne bei "Let's Dance" auf

Bei Let's Dance wagte Sophia Thiel (29) sich zuletzt gemeinsam mit Tanzpartner Alexandru Ionel (29) an einen Wiener Walzer – und begeisterte. Doch es war nicht nur die tänzerische Leistung der Fitness-Bloggerin, die im Netz für Gesprächsstoff sorgt, sondern vielmehr ihre überraschend dunklen Hände. Gegenüber RTL verrät sie, was hinter dem Ganzen steckte. "Ich mache vor jeder Show eine Selbstbräuner-Routine. Das Blöde ist, wenn irgendwo trockene Hautstellen sind, dann rastet der Selbstbräuner ein wenig aus", plaudert sie aus. Und genau das wurde ihr eben zum Verhängnis, wie Sophia weiter erklärt: "Meine Hände waren trocken, deshalb sehen sie viel zu dunkel aus."

Auch warum sie überhaupt zum Selbstbräuner gegriffen hatte und es somit zur Beauty-Panne vor Millionenpublikum kommen konnte, gibt die 29-Jährige im weiteren Verlauf des Interviews preis. "Es kommt aus meiner Bodybuilding-Vergangenheit – gebräunte Haut mit ein bisschen Schimmer und so weiter für die ideale Show." Ihr Profi-Tanzpartner scheint das Ganze allerdings mit einer großen Portion Humor zu nehmen. Während Sophia von ihrem kleinen Fauxpas berichtet, zeigt er sich sichtlich amüsiert an ihrer Seite. Und auch die gebürtige Rosenheimerin sieht das Ganze locker. Beauty-Fehlerchen dieser Art seien ganz normal und gehören einfach dazu. "Ich finde das lustig. [...] Beim nächsten Mal mache ich es besser", meint sie zuletzt grinsend.

Schon am Freitagabend wird die Influencerin erneut über das TV-Parkett tanzen. In der kommenden Show von "Let's Dance" erwartet die Zuschauer dann jedoch neben den üblichen Paartänzen auch eine Besonderheit: Denn die Stars müssen sich erstmals in dieser Staffel in einem Dance Battle duellieren. An der Seite von Mark Keller (58), Jana Wosnitza (30), Tony Bauer (28) und Biyon Kattilathu (39) muss Sophia dann im direkten Vergleich mit ihren Mitstreitern zeigen, was sie drauf hat.

RTL / Willi Weber Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance"

