Trotz OP und Co.: Prinzessin Kate zeigt Stärke in neuem Clip

Prinzessin Kate (42) sorgt seit geraumer Zeit immer wieder für große Besorgnis. Sei es durch ihre vergangene Bauch-OP oder ihren letzten Photoshop-Patzer im Netz. Letzterer sorgte sogar für so einige Verschwörungstheorien um den Status ihrer Gesundheit nach dem Eingriff. Jedoch scheint ein aktuelles Video der dreifachen Mutter nun etwas Entwarnung zu geben – zumindest wenn es nach Körpersprache-Expertin Judi James geht. Im Gespräch mit The Sun analysiert sie die Aufnahmen genauestens und stellt fest: "Es ist Kate, die hier die Führung übernimmt und keinen Wunsch nach Unterstützung oder Schutz zeigt, während sie vorausgeht und ihr Gesicht dreht, um mit William (41) zu sprechen."

Berichten zufolge soll der Clip, der Kate gemeinsam mit ihrem Liebsten zeigt, bereits am vergangenen Samstag entstanden sein. Offenbar beweist er, dass die 42-Jährige nach ihrem medizinischen Eingriff keineswegs geschwächt ist – ganz im Gegenteil sogar! "Ihr Schritt sieht weit aus und ihre Körperhaltung lässt sie gesund und energiegeladen erscheinen", erklärt die Expertin daraufhin und fügt hinzu: "Sie beruhigt die Gemüter und widerlegt mit Nachdruck die Gerüchte, die in den sozialen Medien kursieren." Unter anderem war zuvor davon ausgegangen, die Prinzessin von Wales werde sich aufgrund ihrer schlechten Genesung noch eine ganze Weile aus der Öffentlichkeit heraushalten – umso überraschender sind nun auch die aktuellen Aufnahmen von ihr. "Kate scheint mehr als glücklich zu sein, gesehen zu werden", berichtet Judi abschließend.

Auch die Augenzeugen unterstützen die Annahmen der Expertin. Demnach schien Kate laut der Schaulustigen in bester Verfassung gewesen zu sein. Laut der britischen Zeitung hieß es, sie habe "glücklich, entspannt und gesund" ausgesehen. Wie genau es ihr aber wirklich geht, könnte sie selbst schon bald verraten. Gegenüber The Times plauderte ein palastnaher Insider aus: "Sie sind am offensten, wenn sie mit der Öffentlichkeit interagieren und ich kann mir gut vorstellen, dass die Prinzessin ihre Genesung auf einer Veranstaltung besprechen würde."

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

