Fahrlässige Tötung: Dann ist Alec Baldwins "Rust"-Prozess

Der Prozess beginnt schon bald. Im Oktober 2021 starb Halyna Hutchins (✝42) am Set des Films "Rust", da sich ein Schuss aus Alec Baldwins (65) Waffe gelöst hatte. Der Schauspieler musste sich gleich mehrfach wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten, doch der Fall wurde fallengelassen. Nachdem die Beweise neu untersucht wurden, wurde Alec ein weiteres Mal angeklagt. Nun steht der Gerichtstermin fest.

Wie unter anderem TMZ berichtet, soll der Prozess schon in diesem Sommer stattfinden. Am 9. Juli soll er mit der Auswahl der Geschworenen beginnen. Am darauffolgenden Tag wird Alec für insgesamt neun weitere Verhandlungstage auf dem heißen Stuhl sitzen und sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten.

Wie Fox News berichtet, plädiert Alec weiterhin auf nicht schuldig. Obwohl der Filmstar vorerst ohne Kaution auf freiem Fuß ist, muss er einige Bedingungen erfüllen: Unter anderem darf er keinen Alkohol konsumieren, keine illegalen Substanzen einnehmen, keine Schusswaffen besitzen und die USA auch nicht ohne schriftliche Genehmigung verlassen.

