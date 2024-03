Zweite Folge von "The 50": Diese zehn Promis müssen gehen

Die neue Spielshow The 50 hat es in sich! In dieser kämpfen 50 Stars und Sternchen aus der Reality-TV-Welt um ein hohes Preisgeld für einen ihrer Fans. Dafür werden die Promis schwierige Spiele im Squid Game-Stil meistern. In der ersten Folge müssen sie bereits ihr Können bei einer Partie Völkerball unter Beweis stellen. 15 Kandidaten gehen dabei als Verlierer hervor und müssen um den weiteren Verbleib in der Show bangen. Denn nur fünf von ihnen können von den anderen Kandidaten per Voting gerettet werden. In der zweiten Folge wird das Ergebnis verkündet. Eric Sindermann (35) schneidet dabei am schlechtesten ab. Mit den wenigsten Stimmen muss der selbst ernannte Modekönig als Erster die Show verlassen. "Was soll ich sagen? Ich bin extrem am Boden gerade. Es ist für mich eine große Blamage", klagt er.

Doch wer fliegt noch aus dem Format? Auch die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Gisele Oppermann (36) muss sich verabschieden. Mit ebenfalls nur einer Stimme verlässt sie als Zweites die Show. Der Rauswurf nimmt das Model sichtlich mit. Unter Tränen gesteht sie: "Es hat mir schon wehgetan, dass ich nur eine Stimme bekommen habe." Auch für Patricia Blanco (53), Jasmin Herren (45) und Gloria Glumac (31) ist es Zeit zu gehen. Das Frauen-Trio nimmt den Rauswurf jedoch gelassen. "Haut euch doch alle die Köpfe ein, ich bin jetzt weg", scherzt Jasmin beim Abschied. Für Manni Ludolf (61), Candy Crash (31), Cora Schumacher (47), Tanja Tischewitsch (34) und Georgina Fleur (33) reichen die Stimmen ebenfalls nicht.

Matthias Mangiapane (40) hat hingegen Grund zur Freude! Er erhält ganze 30 Stimmen von seinen Mitspielern und kann sich so den Verbleib in der Show sichern. Der "Hot oder Schrott"-Star ist froh, dass er sein schweres Gepäck nicht gleich wieder nach Hause schleppen muss. "Ich habe doch nicht 45 Kilogramm bis hierher geschleift, um jetzt unausgepackt wieder nach Hause zu gehen", scherzt er im Interview. Auch für Tobias Wegener (30), Jenny Elvers (51), Menderes (39) und Nico Schwanz (46) geht die Reise dank des Votings noch weiter.

Eric Sindermann, "B:Real"-Star

Matthias Mangiapane, TV-Persönlichkeit

