Prinz William und Kate finden Gerüchte um ihre Ehe "grausam"

Schon seit einiger Zeit kursieren wilde Verschwörungstheorien rund um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate (42) und ihre Ehe mit Prinz William (41). Das royale Paar scheint derzeit keine Ruhe zu bekommen – und das in einer Zeit, in der sie es wohl bitter nötig haben. Kate befindet sich nach ihrer Bauchoperation momentan in der Genesung. Die Öffentlichkeit deutet ihre Abwesenheit aktuell jedoch als Zeichen, dass es Probleme zwischen ihr und ihrem Gatten geben könnte. Nun meldet sich eine Quelle gegenüber der britischen Sunday Times und gibt preis: Kate und William finden die Gerüchte "grausam". Sie seien auch nur Menschen mit drei kleinen Kindern, die eine der härtesten Zeiten durchmachen. "Sie versuchen, die Dinge für die Kinder so normal wie möglich zu halten, aber das ist nicht einfach", heißt es weiter.

Zudem kommt hinzu, dass ein Gerücht aus dem Jahr 2019 in der "Late Night Show with Stephen Colbert" wieder aufgewirbelt wurde. Der Moderator witzelte damals darüber, dass William angeblich eine Affäre mit Rose Hanbury gehabt haben soll. Schon vor fünf Jahren sei das Gerücht verletzend gewesen, und auch heute sei es nicht hilfreich für den Palast, erklärt ein Insider gegenüber OK!. Auch das Anwaltsteam der Marchioness of Cholmondeley scheint dieser Meinung zu sein. Es wies die Behauptungen über die Affäre schnell zurück und erklärte: "Die Gerüchte sind völlig falsch."

Für William sei es zurzeit besonders schlimm, heißt es in der britischen Sunday Times weiter. Der britische Thronfolger sehe viele Parallelen zwischen der damaligen Situation seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) und den aktuellen Umständen seiner Frau. Seine größte Sorge sei, dass sich die Geschichte wiederholt: "Er will Kate und seine Familie schützen und nicht in den Medien- und Social-Media-Wahnsinn hineingezogen werden." Der Insider schließt außerdem nicht aus, dass sich die Royal-Lady und ihr Gatte zu ihren Umständen äußern werden, aber: "Sie werden es tun, wenn sie sich bereit fühlen."

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

ActionPress Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz William in Neuseeland im April 1983

