"The 50"-Tommy würde Yasin vorziehen: Paulina ist enttäuscht

Bei The 50 geht es in den neuen Folgen viel um Strategie. Nicht nur der Chef der Manipulation, Serkan Yavuz (30), hat seine Finger überall im Spiel, sondern auch Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni. Während die Ex von Henrik Stoltenberg sich augenscheinlich für die Frauen einsetzt, ist es ihr eigentlicher Plan, den Franzosen zu retten – komme, was wolle. Doch der Blondschopf offenbart nun in Folge acht: Die Männer haben für ihn immer Priorität. "Sagen wir es so: Wenn du da stehen würdest mit Yasin, ich würde Yasin nehmen." Das schockiert die Brünette total. "Ich hätte jeden aus meinem Team geopfert und verkauft, um ihn zu retten, weil ich ihm mein Wort gegeben habe", zeigt sie sich enttäuscht im Einzelinterview. Doch damit ist nun auch Schluss!

Sie sei froh, dass sie zu diesem Zeitpunkt von Tommys Plänen erfahren habe. Jetzt sei es noch nicht zu spät, die eigene Strategie zu ändern. Was Paulina aber besonders sauer aufstößt, ist, dass der Muskelmann vorher noch versucht habe, sie auszuquetschen: "Er wollte nachhorchen, was meine Strategie ist." Der Ex on the Beach-Star präsentiert sich daraufhin etwas reumütig. "Das hat ihr nicht gepasst, aber ich wollte ehrlich zu ihr sein", betont er. Aber warum sind Allianzen und Strategien so wichtig? In jedem Spiel gibt es mehrere Verlierer. Die Gewinner können einige von den Verlierern wieder reinwählen, weshalb Bündnisse essenziell sind.

Heute scheint sie Tommy aber verziehen zu haben, denn inzwischen sind sie ein Paar. Kennengelernt hatten sich die Turteltauben bei Germany Shore. Sie gingen das Ganze aber erst mal langsam an – erst nach "The 50" wurden sie ein Paar. Doch während der Gameshow ist zu sehen, dass sie sich schon ziemlich gut fanden. Deshalb dürften Paulina die Machenschaften ihres heutigen Liebsten während der Dreharbeiten besonders getroffen haben.

Paulina Ljubas, Influencerin

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

