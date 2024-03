Eifersuchtsdrama bei "The 50"? Bei Eva und Chris ging mehr!

In ihrer Instagram-Story bezieht sich die Influencerin Eva Benetatou (31) auf die Vorkommnisse in den aktuellen Folgen von The 50. Die 31-Jährige erzählt, dass ihr Ex und Vater ihres Sohnes Chris Broy (34) und sie mehr füreinander gewesen seien als "nur Eltern". Begonnen haben soll das Ganze Anfang bis Mitte letzten Jahres. Außerdem behauptet die Influencerin, dass bestimmte Situationen gar nicht gefilmt wurden, weil die Kandidaten nicht die komplette Zeit von Kameras begleitet worden seien. Sie sei von Chris "dezent beleidigt" worden, was sie "ultra-verletztend" gefunden hätte, da die beiden eine tiefere Verbindung zueinander hätten, als zunächst bekannt war.

In dem Realityformat "The 50" treffen 50 Realitystars aufeinander und müssen sich in verschiedenen Challenges gegen die anderen Kandidaten durchsetzen. Doch vor allem die zwischenmenschlichen Interaktionen der Teilnehmer sorgen für Furore. "Diese stille Post in diesem Haus geht mir richtig auf den Sack", beschwert sich Kandidatin Eva Benetatou bei den Kandidaten Matthias Mangiapane (40), Sam Dylan (33) und Vanessa Mariposa (31). Eva erklärt, dass Kandidatin Carina Spack (27) auf einmal zu viel Zeit mit Evas Ex-Freund Chris verbringen würde. "Ich finde es einfach respektlos", betont sie. Sie behauptet, dass Chris und die 27-Jährige miteinander getuschelt hätten und zu vertraut miteinander seien.

"Du hast noch starke Gefühle für Chris, oder?", vermutet Sam. "Er ist der Papa meines Kindes", erwidert Eva lediglich. Der Influencer glaubt aber, dass Eva Gefühle für Chris habe, die weit über die Verbindung durch das gemeinsame Kind hinausreichen. "Von Frau zu Frau macht man das einfach nicht. Das hat nichts mit Eifersucht zu tun, sondern einfach mit Respekt", versucht Eva sich im Interview zu rechtfertigen.

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

Instagram / carina_spack Carina Spack, Influencerin

