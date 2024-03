Nach Konzert: Kim Kardashian und Bianca werden keine Freunde

Kim Kardashian (43) und Bianca Censori (29) werden allem Anschein nach keine Freundinnen werden! Obwohl die beiden Beautys vor wenigen Tagen auf der "Vultures"-Listening-Party von Kanye West (46) ziemlich vertraut wirkten, sei es "eher unwahrscheinlich, dass sich zwischen den Frauen jemals eine engere Freundschaft entwickelt", schätzt die Beziehungsexpertin Louella Alderson die Situation gegenüber Mirror ein. Da beide jeweils ein ganz anderes Verhältnis zu dem Rapper haben, sei es undenkbar, dass der The Kardashians-Star und das Model in Zukunft auf einen gemeinsamen Nenner kommen und sich annähern werden.

Die vierfache Mutter und die 29-Jährige sollen trotzdem "gegenseitigen Respekt voreinander haben". Der Grund hierfür seien vor allem Kim und Kanyes gemeinsame Kinder North (10), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (4). "Es ist in jedermanns Interesse, miteinander auszukommen. Den Kids zuliebe", erklärt die Expertin und fügt hinzu: "Es könnte es für Kim einfacher machen, mit Kanye zu kommunizieren und bei Erziehungsentscheidungen zusammenzuarbeiten, wenn es keine Feindseligkeit oder Spannungen zwischen ihr und Bianca gibt." Die Beziehung zwischen Kanyes neuer Partnerin und der 43-Jährigen soll nämlich vor allem am Anfang eher schwierig gewesen sein. "Es ist möglich, dass Kim und Biancas Umgang anfangs eher angespannt oder unangenehm war, da die Ehe von Bianca und Kanye so plötzlich nach der Scheidung von Kim und Kanye geschlossen wurde", schlussfolgert Louella.

Erst im vergangenen Monat gab die Beziehungsexpertin eine weitere Erklärung dafür, warum auch die anderen Kardashian-Mitglieder die Architektin vermutlich niemals richtig akzeptieren werden. "Es ist sehr unwahrscheinlich [...]. Sie ist keine Ex-Partnerin eines Kardashian-Familienmitglieds wie Scott (40) und Tristan (33), die eine Langzeitbeziehung mit Kourtney (44) beziehungsweise Khloé (39) hatten", vermutete sie gegenüber dem Onlinemagazin.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim Kardashian, Kris, Kendall und Kylie Jenner an Weihnachten 2023

