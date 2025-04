Therapie auf Mallorca rettete Kanye West und Biancas Ehe

Kanye (47) West und Bianca Censori (30) sorgten im Februar für weltweites Aufsehen, als sie gemeinsam, Bianca nur in einem durchsichtigen Kleid, über den roten Teppich der Grammys schritten. Danach wurde es jedoch still um die beiden, was Spekulationen über eine mögliche Trennung anheizte. Jetzt ist klar: Das Paar verbrachte die letzten Wochen fernab vom Rampenlicht auf Mallorca, und zwar in der exklusiven Klinik "The Balance", einem Luxus-Wellness- und Therapiezentrum. Laut der Daily Mail sollen der Rapper und die Designerin ihre Beziehung durch Paartherapie und eine Auszeit in einer Villa auf Mallorca gerettet haben.

Wie ein Insider gegenüber der Daily Mail verriet, war die Entscheidung zu diesem Schritt vor allem Biancas Initiative. Sie habe sich nach den jüngsten Skandalen – darunter Kanyes heftige Social-Media-Posts und sein Song "Bianca", in dem er von Missverständnissen und Trennung sang – gezielt für eine Auszeit entschieden, um ihre Beziehung zu retten. Die Reha-Klinik "The Balance" ist bekannt für hochkarätige Entzugs- und Therapiebehandlungen, verfügt aber neben medizinischer Betreuung auch über ein Angebot an Massagen, spirituellen Kursen und privatem Luxus. Während Kanye dem Aufenthalt zunächst skeptisch gegenüberstand und sogar die Insel kurzzeitig verließ, sei er laut der Quelle bald "super entspannt" gewesen und habe sich auf einen Neuanfang mit Bianca eingelassen. Erst nach intensiven Gesprächen und gemeinsamer Zeit abseits von Los Angeles seien die beiden nun wieder enger zusammengerückt.

Abseits der öffentlichen Inszenierung hatte das Paar seit der Blitzhochzeit nach Kanyes Scheidung von Kim Kardashian (44) immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Bianca, eine Architektur-Absolventin aus Melbourne, arbeitete vor der Ehe als Model für Kanyes Unternehmen Yeezy. Seitdem wurde oft über ihre ausgefallenen Outfits diskutiert, was auch zu Gerüchten um die Kontrolle durch Kanye führte. Freunde des Paares waren zuletzt skeptisch, ob die Verbindung überhaupt Bestand haben könne. Nach der gemeinsamen Therapiepause scheint Bianca jedoch wieder Hoffnung zu schöpfen. Zuletzt zeigte sie sich auf Mallorca erneut in einem extravaganten Outfit, was vermuten lässt, dass sie ihren eigenen Stil nicht aufgegeben hat.

@j.ace.m/LIFESTYLOGY/TMX/Mega Kanye West und Bianca Censori im April 2024

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

