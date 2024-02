Die Kardashians sollen Bianca Censori nicht akzeptieren!

Hängt etwa der Haussegen schief? Im November 2022 ließen sich Kim Kardashian (43) und Kanye West (46) offiziell scheiden. Kurz darauf heiratete der Rapper seine ehemalige Angestellte Bianca Censori. Mit Kim und Kanyes Kindern scheint die gebürtige Australierin super klarzukommen. Das Verhältnis zwischen ihr und den Kardashians gilt hingegen als schwierig. Tatsächlich sollen Kim und ihre Familie Bianca nicht akzeptieren!

"Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bianca in der Kardashian-Familie so akzeptiert wird, wie Scott Disick (40) und Tristan Thompson (32) es sind. Sie ist keine Ex-Partnerin eines Kardashian-Familienmitglieds, wie Scott und Tristan, die eine Langzeitbeziehung mit Kourtney beziehungsweise Khloe hatten", meint die Beziehungsexpertin Louella Alderson gegenüber The Mirror. Louella glaube, dass Bianca und Kims Familie aus Respekt vor den Kindern ein höfliches Verhältnis miteinander pflegen – eine engere Beziehung jedoch eher ausgeschlossen sei.

Vor Kurzem kamen Gerüchte auf, dass Kim auf Bianca eifersüchtig sein soll. Nachdem der The Kardashians-Star eine Bilderreihe auf Instagram gepostet hatte, unterstellten ihr einige Fans, dass sie wie Kanyes neue Ehefrau aussehen will.

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

actionpress North West, Chicago West und Bianca Censori

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

